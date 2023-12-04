Önemli bir geçmişe sahip. İş deneyimi, gönüllülük projeleri, dil bilgisi ve kişisel becerileriyle dikkat çeken Koçtürk, Didim için yeni bir soluk getirmeye aday.

Çalışma hayatına TESK Dış İlişkiler Bölümü'nde Sigorta ve Gayrimenkul Uzmanı olarak adım atan Koçtürk, daha sonra Başkan Grup Dış İlişkiler Sorumlusu olarak sorumluluk üstlendi. Plaka A.Ş. Evrak Bölümü'nde de deneyim kazanan Koçtürk, iş hayatındaki başarılarını gönüllü çalışmalarıyla taçlandırdı.

Atatürkçü Düşünce Derneği etkinliklerine katılımıyla bilinen Koçtürk, aynı zamanda hayvan hakları koruma ve savunuculuğunda aktif bir rol üstlenmiş ve ASİAD üyeliği ile iş dünyasında da yer almıştır.

İngilizce dil bilgisinde üst seviyede olan Koçtürk, siyasi örgütlenme, liderlik, takım çalışması, resim (Türkiye ve Hindistan arası resim yarışması 1. liği), B sınıfı aktif araç kullanımı, bilgisayar (Word, Excel, Powerpoint) ve piyano gibi çeşitli becerilere sahiptir.

1985 yılında Ankara'da doğan ve evli olan Koçtürk, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler uzmanıdır. 28. Dönem Ankara 1. Bölge milletvekili adayı olarak partisi için sahada aktif olarak çalışmalar yapan Koçtürk, Cumhuriyet Halk Partisine ömrünü adamış olan babası Devletine 40 yıl hizmet etmiş Duayen Derviş Günday'dan aldığı ilhamla aynı azimle yürümeyi hedeflemektedir.

2007 yılından günümüze kadar Ankara başta olmak üzere Türkiye genelinde federasyonlar, STK'lar ve derneklerle sürekli iletişim halinde olan Koçtürk, esnaf odaları ve birlik başkanları ile çeşitli projelerde yer almıştır. Cumhuriyet Halk Partisine katkı sağlamak amacıyla Didim Belediye Başkanı Aday Adayı olarak desteklerinizi bekliyor.

Eğitim hayatına Arı Koleji'nde başlayan Koçtürk, Ufuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olmuştur.

Didim için Cumhuriyet Halk Partisi'nin güçlü aday adaylarından biri olan Aycan Günday Koçtürk, siyasi birikimi, iş deneyimi ve gönüllü çalışmalarıyla Didim'e değer katmayı hedefliyor. Yabancı dil bilgisi, liderlik vasıfları, geniş sosyal ağları ve siyasi öncülüğüyle Didim'e yenilik getirmek için adaylığını açıklamıştır. Desteklerinizi bekliyor!