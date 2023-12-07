TRT ortak yapımı olarak 24 Kasım’da vizyona giren Aybüke “Ben Öğretmen Oldum” filmine katkıları için Yalçın TOPÇU’ya teşekkür eden heyette filmin senaristi Uğur KILIÇ ve filmin yapımcısı İsmail DEMİR de hazır bulundu. Yalçın TOPÇU, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Öğretmenlerimiz milletimizin kandilleri gibidir, onların ilim ışığı ebediyete irtihal etseler bile milletimizi aydınlatmaya devam eder. Aybüke öğretmenimiz, vatan sevgisi ve öğretmenlik aşkı ile milletimizin sinesinde bayraklaşan bir öğretmen olmuş ve sayıları 200’u bulan bütün öğretmenlerimizin hatırasını bu film vasıtasıyla yaşatmıştır.” dedi.

Şehit babası Sadık YALÇIN, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, milletin evinde Sayın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı tarafından misafir edilmenin onurunu yaşadığını ifade ederek, manevi destekleri için Yalçın TOPÇU’ya teşekkür etti.

Filmin senaristi Uğur KILIÇ, filmin Cumhuriyetin 100. Yılında şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere bütün öğretmenlere bir saygı duruşu, bir vefa borcu niteliğinde olduğunu ifade etti. Ayrıca filmin iki kardeş ülke olan Azerbaycan ve Türkiye’nin kaderini birleştiren bir film olduğunu, filmde Hocalı katliamına atıfta bulunulduğunu ve PKK terör örgütünün gerçek yüzünü göstermesi bakımından hem terör örgütünün hem de Ermeni diasporasının uluslararası film platformlarında ciddi tepkisi ve saldırısı ile karşılaştığını söyledi.

Yapımcı İsmail DEMİR ise, filmin galasının 23 Kasım’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde yapılmasının çok büyük bir onur olduğunu ve Sayın Cumhurbaşkanımızın öğretmenlere verdiği değerin somut bir göstergesi olduğunu ifade ederek, Yalçın TOPÇU’ya nazik kabulleri için teşekkür etti.