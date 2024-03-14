AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan Ayaydın, Milas İkizköy, Çamköy ve Karacahisar mahallelerinde 190 parsellik tarım arazisinin kamulaştırılmasına yönelik kararın, Resmi Gazete'de yayımlanan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı 8259 sayılı kararla yürürlükten kaldırıldığını söyledi.

Pek çok yorumda "mucize" şeklinde değerlendirilen gelişme için yoğun çaba sarf edildiğini belirten Ayaydın, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a eğer konuları doğru aktarırsanız, sizi dinler, en isabetli kararı da alır. Biz de kendisine Muğla için tarımın ne kadar önemli olduğunu, bu kamulaştırmadan pek çok köylümüzün, tarım alanlarının zarar göreceğini ifade ettik. Kendisi de eksik olmasın bize güven duyuyor ki bu talebimizi geri çevirmedi, gereğini yaptı." dedi.

"24 saat hiç uyumadım"

Kamulaştırma kararını duyduğu andan itibaren aksiyon aldığını hatırlatan Ayaydın, derhal bölgeye giderek, bölge insanının endişelerini gidermek üzere onlarla temas kurduğunu, yanlarında olduğunu, kararın gözden geçirilmesi ve mümkünse geri alınması için aracı olacağını anlattığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iletişim kurduktan sonra da beklemeye geçtiğini ve 24 saat gözünü kırpmadığını anlatan Ayaydın, Resmi Gazete'yi sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

Erdoğan'ın, Fethiye ve Marmaris körfezlerine yönelik girişiminde de son derece hassas davrandığını anımsatan Ayaydın, şöyle konuştu:

"Denizlerimiz ölüyor, Muğla'daki yerel yönetim seyrediyor diye konuyu kendisine arz ettim. Hakikaten yıllardır Muğla'yı yöneten yerel yöneticiler bu ve diğer sorunlara karşı hep duyarsız kalmış sadece seyretmişler. Her gün bir kova bile balçık çıkarsalar sorun bu kadar büyümezdi. Ancak tembel ve beceriksiz oldukları için bu konuda da kendilerine yakışanı yapmışlar. Cumhurbaşkanımıza konuyu aktarınca derhal bakanlarımıza talimat verdi ve iki gemi vakit geçirmeden Marmaris'e geldi. Denizdeki balçık temizlenmeye başlandı. Benzer bir çalışma hızlı bir şekilde Fethiye körfezinde de başlayacak. Çünkü sorunun boyutu seyirci kaldıkları için artık belediye gücüyle çözülebilecek seviyeyi çoktan aşmış durumda."

Muğla için bütün çabalarının yaşam kalitesini yükseltecek altyapıyı tamamlamak olduğunu vurgulayan Ayaydın, temiz denizi, ormanları, bol suyuyla çocuklara ve torunlara miras bırakılacak emaneti en iyi şekilde koruyacaklarını ifade etti.

Ayaydın, hizmet odaklı bir yönetim anlayışını benimseyerek başkanlığa aday olduğunu, Muğla'nın yollarını, kanalizasyonunu, altyapı eksikliklerini tamamlayarak hemşehrilerine 365 gün sağlıklı su temin etmekten başka bir amacının olmadığını aktardı.

Programa, AK Parti Muğla milletvekilleri Kadem Mete, Yakup Otgöz, MKYK Üyesi Yelda Erol Gökcan, İl Koordinatörü İbrahim Aydın, İl Başkanı Gültekin Akça, MHP İl Başkanı Oğuz Akarfırat ile partililer katıldı.