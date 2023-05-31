İlçede yaşanan sel afeti sonrası Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Küçük Sanayi Sitesi'nde inşa edilen 56 yeni iş yerinde esnaf, müşterilerine kapılarını açtı.

Sanayi esnafından Yaşar Cahit Altıntaş, yaşadıkları afetin ardından devletin her zaman yanlarında olduğunu söyledi.

Sitelerinde sel nedeniyle 56 iş yerinin yıkıldığını anımsatan Altıntaş, "İlçemizde daha önceden de çok büyük seller olmuş ama böylesini tarih yazmış değildi. Devletimiz anında yanımızda oldu. Devletimizin afet kapsamında yaptığı dükkanlardan esnaf ve iş yeri sahipleri olarak memnun kaldık. Devletimiz elimizden tuttu ve bütün zararlarımızı karşılayarak yeniden hayata başlamamızı sağladı." diye konuştu.

Esnaf Melih Yüksel ise artık işbaşı yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Dükkanlarımızı teslim aldık. Devletimiz sağlam dükkanlar yaptı. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Artık işbaşı yaptık. Bundan sonrası ya nasip." ifadelerini kullandı.

AA