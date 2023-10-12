Osijek

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu altıncı maçında Türkiye, deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etti.

2. dakikada milli takım gole yaklaştı. Kerem'in pasıyla Hırvatistan ceza sahası önünde topla buluşan Barış Alper, sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez köşeye plasesini yaptı, kaleci Livakovic soluna uzanıp meşin yuvarlağı kornere çeldi.

9. dakikada ay-yıldızlı ekip yine etkili geldi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Barış Alper, Kerem'e pasını verdi. Kerem'in gelişine sert şutunda, kaleci Livakovic köşeye giden topu kornere gönderdi.

13. dakikada milli takım bir kez daha gol şansını kullanamadı. Kaleci Uğurcan'ın Hırvat savunması arkasına yolladığı uzun topu kontrol eden Kerem, Livakovic ile karşı karşıya kaldı. Kerem'in şutunda, Livakovic'e çarpan top kornere çıktı.

30. dakikada ay-yıldızlı ekip öne geçti. Salih Özcan'ın savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Barış Alper, kalesini terk eden Livakovic'in üzerinden topu ağlara gönderdi: 0-1

54. dakikada milli takım 2. golüne çok yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Kerem, uygun pozisyondaki Barış Alper'e pasını attı. Penaltı noktası önünde topla buluşan Barış Alper, gelişine çok sert vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

66. dakikada Hırvatistan etkili geldi. Sağ kanattan Stanisic'in ceza sahasına sert ortası Uğurcan'dan sekerek ters tarafa açıldı. Barisic'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kovacic'in şutunu, kale önünde Abdülkerim uzaklaştırdı.

82. dakikada ev sahibi takımın atağında Majer'in sağ kanattan ortasını ceza sahasında Petkovic indirdi, Majer yakın mesafeden vurdu, Uğurcan'dan seken topu savunma uzaklaştırdı.

90+1. dakikada Hırvatistan'ın sağdan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde Kaan Ayhan'dan seken top Hakan Çalhanoğlu'na çarptı. Hakem Anthony Taylor, Hakan Çalhanoğlu'nun topun eline çarptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra VAR uyarısıyla pozisyonu kenardan izleyen Taylor, penaltı kararını iptal etti.

Ay-yıldızlı ekip karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Bu sonuçla, puanını 13'e yükselten Türkiye, 10 puanda kalan Hırvatistan'ı geride bırakarak grupta liderliğe adını yazdırdı. Hırvatistan'ın bir maçı eksik bulunuyor.

Grupta 7'şer puanlı Ermenistan ve Galler 3 ve 4. basamakta yer alıyor. Letonya ise 3 puanla son sırada yer alıyor.

Ay yıldızı ekip gruptaki yedinci maçını 15 Ekim Pazar günü Konya'da Letonya ile oynayacak.

Milli takım, yeni teknik direktörü Vincenzo Montella yönetimindeki ilk maçında Hırvatistan'ı deplasmanda yenme başarısı gösterdi.

Barış Alper Yılmaz ilk golünü attı

Ay-yıldızlı ekibi, Hırvatistan karşısında 1-0 öne geçiren golü atan Barış Alper Yılmaz milli formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.

Barış Alper, A Milli Takım'daki 8. maçında ilk golünü atmayı başardı.

A Milli Takım, Opus Arena'nın tarihine geçti

A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'ın en yeni stadı olan Opus Arena'ya adını yazdırdı.

Hırvatistan Milli Takımı'nın, bu statta oynadığı ilk maçı ay-yıldızlı ekip Barış Alper Yılmaz'ın golüyle kazanmayı başardı.

Kenan Yıldız ilk kez A Milli Takım'da

A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen Kenan Yıldız, Hırvatistan karşısında forma şansı bularak, milli takım kariyerine başladı.

Kenan, mücadelenin 86. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna dahil oldu.

Hırvatistan'da ilk galibiyet

Türkiye, tarihinde ilk kez Hırvatistan'ı deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

Rakibiyle bugüne kadar deplasmanda 3 kez karşılaşan Türkiye, 3 maçtan da beraberlikle ayrılmıştı. Ay-yıldızlı ekip bu seriyi 4. maçında bozdu.

Milli takım, rakibiyle oynadığı 12. maçta ise 2. galibiyetini elde etti. Bu maçlarda 10 gol atan Türkiye, kalesinde ise 15 gol gördü.

Livakovic'ten önemli kurtarışlar

Hırvatistan Milli Takımı kalecisi Dominik Livakovic, yaptığı önemli kurtarışlarla, ay-yıldızlı ekibe gol şansı vermedi.

Livakovic, ilk 13 dakikada milli takımın Kerem ve Barış Alper ile yakaladığı fırsatlarda yaptığı kurtarışlarla maçın başında kalesini gole kapattı.

Barış Alper Yılmaz, 30. dakikada attığı golle Livakovic'i mağlup etti.