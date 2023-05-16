Ankara

Müsabakanın ilk setinde her iki takım da hücumda ve savunmada etkili oynadı. 19-19'a kadar karşılıklı sayıların alındığı setin sonlarına doğru az hata yapan Ziraat Bankkart, ilk seti 25-22 önde bitirdi.

İkinci sete iyi başlayan Halkbank, setin başlarında farkı 2 sayıya (10-8) çıkardı. Hücum ve defansta etkinliğini artıran Ziraat Bankkart, 3-0'lık seri yakalayarak 11-10 öne geçti. Özellikle Abdel Aziz ile etkili servisler kullanan, defansta da blokları iyi kullanan Halkbank, 5-0'lık seri yakalayarak 15-11 öne geçti. Etkili oyununu sürdüren Halkbank, ikinci seti 25-20 önde tamamladı.

Üçüncü sete daha etkili başlayan Ziraat Bankkart, mücadelenin başında 3 sayı (2-5) fark yakaladı. Jaeschke'nin etkili servisleriyle 5-0'lık seri yakalayan Halkbank, 7-5 öne geçti. Setin ortalarına doğru karşılıklı sayılar alınırken, blokta etkinliğini artıran Ziraat Bankkart, aradaki farkı kapatarak 3 sayı (10-13) öne geçti. İyi oyununu sürdüren Ziraat Bankkart, üçüncü seti 25-20 kazandı.

Dördüncü sete iyi başlayan Ziraat Bankkart, setin başlarında 12-9 öne geçti. Ma'a'nın etkili servisleriyle 3-0'lık seri yakalayan Halkbank, 12-12 eşitliği yakaladı. 16-16'ya kadar karşılıklı sayıların alındığı setin sonlarına doğru az hata yapan Ziraat Bankkart, dördüncü seti 25-22, maçı da 3-1 kazandı.

Rakibini 3-1 yenen ve seriyi 3-2 kazanan Ziraat Bankkart, ligde arka arkaya üçüncü kez şampiyon oldu.

Şampiyon kupasını aldı

Müsabakanın ardından düzenlenen törende kaptan Arslan Ekşi'ye kupayı Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve AXA Sigorta Orta Anadolu Bölge Koordinatörü Zafer Korkmaz verdi.

Kupayla salonda büyük sevinç yaşayan Ziraat Bankkartlı voleybolcular, törenin ardından taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Organizasyonu ikinci tamamlayan Halkbank'a şiltini ise TVF Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Nihan Karaçam Salkaya verdi.

Arslan Ekşi en değerli oyuncu seçildi

Maçın ardından final serisinin en değerli oyuncusu Ziraat Bankkart'tan Arslan Ekşi oldu.

En iyi libero Halkbank'tan Volkan Döne, en iyi pasör Ziraat Bankkart'tan Arslan Ekşi, en iyi smaçör Halkbank'tan Thomas Jaeschke, en iyi orta oyuncu Ziraat Bankkart'tan Faik Samet Güneş ve en iyi pasör çaprazı Ziraat Bankkart'tan Wouter Ter Maat seçildi.

En Çok Gelişme Gösteren Türk Oyuncu Paidar Demir Özel Ödülü ise Berkay Bayraktar'a verildi.

En değerli oyuncu seçilen Ziraat Bankkartlı Arslan Ekşi'ye ödülünü ise TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.

Genç başantrenör Mustafa Kavaz'ın ikinci şampiyonluğu

Ziraat Bankkart'ta 2014'te oyunculuğu bırakan, altyapıların çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra A takımında yardımcı antrenörlük yapan Mustafa Kavaz, geçen yıl başantrenörlük görevine getirilmesinden 2 ay sonra ilk şampiyonluğunu yaşamıştı.

Final serisinde bir kez daha Halkbank'ı geçen Mustafa Kavaz, 40 yaşında başantrenörlük kariyerinin ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Ligde daha önce şampiyonluk yaşayan kulüpler

Geride kalan 52 sezonun şampiyonları şöyle:

Sezon Şampiyon 1970-1971 Galatasaray 1971-1972 İETT 1972-1973 İETT 1973-1974 İETT 1974-1975 Muhafızgücü 1975-1976 Eczacıbaşı 1976-1977 Boronkay 1977-1978 Eczacıbaşı 1978-1979 Eczacıbaşı 1979-1980 Eczacıbaşı 1980-1981 Eczacıbaşı 1981-1982 Eczacıbaşı 1982-1983 Eczacıbaşı 1983-1984 Eczacıbaşı 1984-1985 Eczacıbaşı 1985-1986 Eczacıbaşı 1986-1987 Galatasaray 1987-1988 Galatasaray 1988-1989 Galatasaray 1989-1990 Eczacıbaşı 1990-1991 Eczacıbaşı 1991-1992 Halkbank 1992-1993 Halkbank 1993-1994 Halkbank 1994-1995 Halkbank 1995-1996 Halkbank 1996-1997 NETAŞ 1997-1998 NETAŞ 1998-1999 NETAŞ 1999-2000 Arçelik 2000-2001 Arçelik 2001-2002 Erdemir 2002-2003 Arçelik 2003-2004 Erdemir 2004-2005 Erdemir 2005-2006 Arkas Spor 2006-2007 Arkas Spor 2007-2008 Fenerbahçe 2008-2009 İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2009-2010 Fenerbahçe 2010-2011 Fenerbahçe 2011-2012 Fenerbahçe 2012-2013 Arkas Spor 2013-2014 Halkbank 2014-2015 Arkas Spor 2015-2016 Halkbank 2016-2017 Halkbank 2017-2018 Halkbank 2018-2019 Fenerbahçe 2019-2020 Lig tamamlanamadı 2020-2021 Ziraat Bankkart 2021-2022 Ziraat Bankkart 2022-2023 Ziraat Bankkart

AA