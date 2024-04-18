Avustralya Büyük Set Resifi Yönetimi ve Avustralya Deniz Bilimi Enstitüsü, mercanların ağarması ve iklim koşullarının resife etkilerine ilişkin açıklama yaptı.

Büyük Set Resifi'nde mercanlarda ağarmanın arttığı vurgulanan açıklamada, bu yıl kaydedilen geniş ve şiddetli ağarmanın, son 8 senede beşinci kez meydana geldiği belirtildi.

Mercan yiyen deniz yıldızlarındaki artışın da resife zarar verdiğine işaret edilen açıklamada, bölgede 1000'den fazla resifin havadan incelenmesi sonucu Büyük Set Resifi Deniz Parkı'ndaki mercanların yüzde 73'ünde, Torres Boğazı'ndaki mercanların da yüzde 6'sında ağarma gözlemlendiği bildirildi.

Açıklamada, incelenen bölgelerin güneyi ve kuzeyi ile merkezindeki bazı bölgelerde ağarma oranının en yüksek seviyelere ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enstitü araştırmacılarından Roger Beeden, "İklim değişikliği, Büyük Set Resifi ve dünyadaki mercan resiflerine karşı en büyük tehdit." ifadesini kullandı.

Dünya çapında iklim kaynaklı dördüncü mercan ağarması

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) ile Uluslararası Mercan Resifleri Girişimi, 15 Nisan'da, insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle okyanusların ısınmasının, mercan resiflerinin dünya genelinde dördüncü kez ağarmasına neden olduğunu açıklamıştı.

Açıklamada, Şubat 2023'ten bu yana yapılan gözlemler sonucunda, 53 ülke ve bölgedeki mercan resiflerinin ağardığının belirlendiği kaydedilmişti.

Ağarmanın, stres altındaki mercanların besin kaynakları olan ve onlara renklerini veren algleri dışarı atmasıyla meydana geldiği ifade edilen açıklamada, bu durumun şiddetli ve uzun süreli olması halinde mercanların ölebileceği aktarılmıştı.

Son küresel mercan ağarması 2014-2017 döneminde meydana gelmişti.