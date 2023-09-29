Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Marles, basına verdiği demeçte, ordunun helikopter envanterine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Orduya ait "Taipan" tipi helikopterin, 29 Temmuz'da Hamilton Adası yakınlarında düşmesi üzerine yürütülen 4 soruşturmadan birinin, 12 ay daha sürmesinin beklendiğini belirten Marles, orduda bu helikopterlerin kullanımına kalıcı şekilde son vermenin "mantıklı tek karar" olduğunu bildirdi.

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana karşılaştıkları "en karmaşık ve tehditkar stratejik koşullarda" yaşadıklarını vurgulayan Marles, savunma kabiliyetlerini geliştirmeye odaklandıklarını kaydetti.

Bu yıl 13 ülke ve 30 binden fazla askeri personelin katıldığı, ABD ve Avustralya'nın iki yılda bir düzenlediği "Talisman Sabre" isimli tatbikatta Avustralya ordusuna ait "MRH-90 Taipan" tipi helikopter, 29 Temmuz'da Hamilton Adası yakınlarında düşmüştü.

Savunma Bakanlığı, kazanın ardından helikopterde olası bir teknik arızanın araştırılması için soruşturma başlatmıştı.

Avustralya hükümeti, 10 Aralık 2021'de, 2007'den bu yana kullandığı Avrupa yapımı 40'tan fazla "Taipan" tipi helikopterin yerine ABD yapımı "Black Hawk" tipi helikopterleri alacağını açıklamıştı.

AA