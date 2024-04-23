Av. Enes Sencer : Aracınızla kazaya karıştığınızda bir çok tazminat hakkına sahipsiniz

Araç değer kaybı kaza sonucunda aracınızın kazadan önceki piyasa değerindeki düşüşü gidermek için kusuru daha az olan mağdura tanınmış bir haktır. Aracınızla trafik kazasına karıştığınızda değer kaybınızı sigorta şirketinden , ruhsat sahibinden veya araç sürücüsünden talep hakkınız bulunmaktadır.

Uygulamada genellikle sigorta şirketi daha güçlü konumda olduğu için başvurular sigorta şirketine karşı yapılmaktadır. Sigorta şirketine karşı yapılan başvurudan sonra alınan miktar tatmin edici değilse sigorta tahkim kurumuna gidilmektedir. Teknik bir süreç olup hak kayıplarına sebep olmamak adına konusunda uzman kişilerle çalışmanız sizin lehinize olur.

Av. Enes Sencer : Değer kaybı haricinde ikame araç bedeli talep edebilirsiniz

Bir araç trafik kazası geçirdiğinde, belirli bir bakım ve onarım dönemine tabi tutulur. Bu süreç boyunca, araç sahibi tarafından kullanılamayacak durumda olur. İşte aracın bakım ve onarım nedeniyle kullanılamadığı bu süre zarfında talep edilebilecek tazminat, araçtan yoksun kalma bedeli olarak da adlandırılır. Araç yoksunluk tazminatı araç tamir sürecindeyken istenebileceği gibi aracın pert olması durumunda da, zarar gören yeni bir araç alıncaya kadar aradaki makul süre için de istenebilecektir.

Av. Enes Sencer : İkame araç bedeli tazminatının hesap formülü oldukça basittir

Günlük ikame araç bedeli ile Onarımda kaldığı gün sayısı çarpılarak Ör: 2000 x 15 gün = 30.000 TL istenecek tazminat miktarı hesap edilmektedir.

Av. Enes Sencer : Zarar bizzat şahıstan talep edilmektedir

Tazminatın istenebilmesinin hukuki temeli, haksız fiil sebebiyle oluşan gerçek zarar ilkesidir. Bu yüzden herhangi bir kesinti olmadan bu bedel kusurlu karşı taraftan istenebilir. Kaza sebebiyle oluşan bu mağduriyetini gidermek isteyen kimse, sigorta şirketinin sorumluluğuna gidemez.Çünkü sigorta şirketlerinin bunu tazmin etmek gibi bir teminatı yoktur. Ancak mağdur, kendi kaskosu varsa, kendi poliçesinin teminatından faydalanabilir. Unutulmamalıdır ki kaskonun araç ikame süresi sınırlıdır. Bu süre bittikten sonra kiralanan araç ya da taksi masrafı için de karşı taraftan yoksun kalma tazminatı istenebilir.

Av. Enes Sencer : Zarar miktarı belirlenirken makul onarım süresi göz önünde tutulur

Araç mahrumiyeti tazminatının hesaplanmasında önem taşıyan bir unsur da “makul onarım süresi” kavramıdır. Hâkim, davaya ilişkin değerlendirme yaparken aracın gerçekte kaç günde tamir edildiğine değil, aracın makul bir süre içerisinde tamir edilebilecek olması gereken süreyi göz önünde bulundurur.

Bu süreyi TBK md.50’ye dayanarak takdir eder. Bu makul onarım süresi, genellikle uzman kişiler tarafından hesaplanmaktadır.

Av. Enes Sencer : Arabuluculuk aşaması olmayıp direkt olarak dava yoluna gidilmektedir

Yoksun kalma tazminatı hallerinde, arabuluculuk hizmeti kanun tarafından zorunlu olarak tabi tutulmamıştır; tarafların tercihine bırakılmıştır. Aracı hasar gören sürücü, yoksun kalma tazminatı talebini karşı tarafa ileterek isteyebilir. Aynı talep çerçevesinde, kazanç kaybı tazminatı da arabuluculuk süreci içinde bir arada ele alınabilir. Taraflar, icra yoluyla da ilerleyebilir ya da Asliye Hukuk Mahkemeleri’ne başvurarak dilekçeyle dava sürecini başlatabilirler.

Av. Enes Sencer : Yargıtay'ın 2022 tarihli kararı ile bu tazminatı almak çok daha kolaylaştı

T.C. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin 29.09.2022 tarih 2022/11236 E. Sayılı kararı ile kaza sonucu aracında hasar oluşan kişi, araçtan mahrum kaldığı süre boyunca ikame araç kiralamamış veya ödeme belgesi sunmamış olsa bile, araç mahrumiyet bedelini davalıdan talep edebilceği yönünde karar vermesiyle bu süreç çok daha kolaylaşmıştır. Kararda, "Mahkemece, araçta oluşan maddi hasarın niteliğine göre makul tamir süresinin belirlenmesi, ihtiyaçları için aracı kullanmaktan doğan ve bu süre içinde davacının ikame araç için ödemesi gereken bedelin ne olacağı konularında alınan bilirkişi raporuna göre davacının araç mahrumiyet bedeli talebinin kabulüne karar verilmesi gerekirken, davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir." ifadeleri yer aldı.

Buna ek olarak araç sahiplerinin dikkat etmesi gereken önemli bir hususa daha dikkat çeken Sencer, hukuken “normatif zarar” olarak kabul edebileceğimiz, ikame bir araç kiralaması yapılmamış olmasına rağmen, sırf aracı kullanma imkânından mahrum kalmış olmak sebebiyle tazminat talep etme yolunun açılmış olduğuna işaret etti. Türk Hukukunda normatif zarar sebebiyle yani sırf bir şeyin ya da hakkın kullanımından mahrum kalmaktan dolayı tazminat talebinde bulunulamayacağını söyleyen Sencer

Yargıtay’ın bazı kararlarında, her ne kadar normatif zarardan bahsedilmese de bu anlama gelecek bazı tazminat taleplerinin kabul edildiği görüldüğünü ifade etti. Sencer, Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin verdiği örnek kararın bunun en güzel örneklerinden biri olduğunu önemle vurguladı .

Son günlerde sigorta şirketleri dışında, ikame araç ve tamir süresinde çalışmama nedeniyle ilamsız icra takipleri yapıldığı sıklıkla görülmektedir. Bu gibi durumlarda uzmanından yardım almanız gereklidir .

Çünkü, trafik sigortasının karşılamadığı bu zararlar genellikle afaki talepler olmakta olup bu nedenle aracın hasarı ile tamir süresinde ikamet araç ya da çalışamamanın somut bir şekilde ispatı önemlidir. Basit hasarlarda fahiş taleplere mutlaka itiraz edilmesi gereklidir. İtiraz edilmediği müddetçe ilamsız icra takibinin kesinleşeceğini unutmamalısınız.

Av. Enes Sencer : Hak kayıplarının önüne geçmek için uzmanından yardım almalısınız

Oldukça hassas ve teknik bir konu olan ikame araç bedeli konusunda gerek davacı gerek davalı olmanız durumunda hak kayıplarına mahal vermemek için uzmanından yardım almanız lehinize olacaktır.