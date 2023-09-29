BRÜKSEL (AA) -Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde gıda israfına ilişkin 2021 yılı verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avrupalıların kişi başına gıda israfı 2021'de 131 kilogramı buldu.

AB ülkeleri toplamda 58,4 milyon ton gıda atığı üretti.

Gıda israfının yüzde 54'üne tekabül eden kişi başına 70 kiloluk kısmını hanehalkları gerçekleştirdi. İsrafın yüzde 46'sı ise gıda ürünleri ve içecek üretimi, restoran ve perakendeciler gibi gıda tedarik zincirinde yaşandı.