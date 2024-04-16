Silva, Edirne'de katıldığı uluslararası organizasyonun ardından yaptığı açıklamada, dünyadaki tüm sporcuların olimpiyat hayaliyle çalışmalar yaptığını söyledi.

Türkiye'nin de olimpiyat şampiyonluğu hedefiyle son yıllarda önemli başarılar kazandığını ifade eden Silva, şunları kaydetti:

"Türkiye yüzme branşında dünya ülkelerine örnek bir ülke. Burada yüzmeyi geliştirmek için olağanüstü çalışmalar yapılıyor. Sonuçları da gayet iyi seviyede. Yalnızca büyük gruplarda değil farklı gruplarda da özellikle açık su yüzme gruplarında büyük rekabet var. Türkiye olimpiyat oyunlarında da bu rekabetçi yapısını devam ettirecek ve Türkiye'yi gün geçtikçe kürsüde daha çok göreceğiz."

Hedef olimpiyatlar

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın da Avrupa Yüzme Takvimi'nde yer alan yarışlarda başarı elde ettiklerini söyledi.

Sporcuların olimpiyatlarda kürsüye çıkmak için yoğun şekilde çalıştığını anlatan Yalçın, "Türkiye tarihinde ilkleri biz yaptık ve yine ilkleri biz yaparak olimpiyatlara gideceğiz. 7 sporcumuzla olimpiyatlarda yer almak istiyoruz. Orada da çocuklarımız muhakkak bize yakışanı yapacaklardır. Hedefimiz olimpiyatlarda finalleri görmektir. Bu amaç doğrultusunda yolumuzda ilerliyoruz. İnşallah dualarımız yerini, çalışmalarımız karşılığını bulacaktır. Çalışmalarımız özveri ve mücadeleyle geçiyor çok emek veriyor çocuklarımız, milletimiz için gerekeni yapacaklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Yalçın, Türkiye'nin hem sporcu başarısı hem de tesisleşme konusunda dünyaya örnek çalışmalar ortaya koyduğunu dile getirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının çok sayıda projeyi hayata geçirdiğini belirten Yalçın, şöyle konuştu:

"Yeni tesisler sayesinde yüzme sporunu 7'den 70'e herkes yapabiliyor. Bakanlığımızın gözetiminde olan Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi'nden güzel sonuçlar alıyoruz. Proje kapsamında yüzmeye başlayan çocuklarımızdan yeni sporcularımız da oluyor ayrıca tesisleşme konusunda da dünyaya örnek çalışmalarımız var. Edirne'deki olimpik havuz gibi birçok tesis hayata geçirildi. Bu tesislerde Avrupa'ya örnek yarışlar gerçekleşiyor. Avrupa Büyükler yarışlarının aynısını Türkiye'de gerçekleştiriyoruz."