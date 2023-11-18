Gaziantep

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) tarafından İspanya'nın Estepona kasabasında düzenlenen organizasyonun finalinde Polonya'nın Wisla Krakow takımını 3-2 yenerek şampiyon olan Şahinbey Belediyespor, 2021'den sonra bir kez daha kupanın sahibi oldu.

Kulüp başkanı Cuma Güzel, maça yürekten inanarak çıktıklarını söyledi.

Ampute futbolunda her şeyin inanmak ve hırs olduğunu belirten Güzel, şunları kaydetti:

"Rakibimiz uçaklarla seyirci getirmişti. Ben inanmanın başarmanın yarısı olduğunu söyledim. Çünkü biz Türkiyeyiz. Maça çok agresif başladılar, maç içinde sürekli bizi kışkırtılar ama biz sakin kaldık. Karşılaşmada 2-0 yenik durumdayken bile biz 'kupayı Allah'ın izniyle Türkiye'ye götüreceğiz ve Filistinli kardeşlerimize armağan edeceğiz' diye kendi kendimize karar vermiştik. Bu inançla hareket edince maçı tekrar çevirdik. Son dakikada şampiyonluk golünü attık. O duygu gerçekten anlatılmaz, yaşanır. Orada kimse yok, sadece biz bizeydik ama coşkumuz çok büyüktü. Maçı izlemeye gelen yerel halk bile bizim centilmence oyunumuzu çok beğendi ve ikinci yarı tamamen bizi destekledi."

Kaptan Fuat Taştan: "İyi mücadele verdik"

Takım kaptanı Fuat Taştan ise final maçına inanarak çıktıklarını dile getirdi.

Futbolcuların ve teknik ekibin yüreklerini ortaya koyarak oynadığını vurgulayan Taştan, şunları söyledi:

"2-0 gerine düştüğümüz anda bile veya o maç 5-0 olsaydı dahi maçı geri çevireceğimize inanıyorduk. Sadece şöyle bir sıkıntımız vardı. Biz maçtan önceki gün çift maç yapmıştık ama rakibimiz tek maç yaptı. Onun için onlar daha az yorulmuştu. Biz gerçekten zor bir iş yapıyoruz. Günde çift maç ağır geliyor. Final maçına kötü bir başlangıç yaptık ama yine de ayağa kalkacak olan bizlerdik, bunun farkındaydık. Takım iyi bir reaksiyon gösterdi ve kazandık. Eğer zaman olsaydı daha fazla gol atardık. İyi mücadele verdik. Sorumluluğumuzun farkındaydık. Elimizden gelenin en iyisi sahaya verdik. Çünkü biz orada Türkiye ve Gaziantep'i temsil ediyoruz."

Halil İbrahim Esen: "Kupayı tüm halkımıza armağan ediyoruz"

Galibiyet gölünü atan Halil İbrahim Esen ise mutlu ve gururlu olduğunu ifade etti.

Golü atacağını hissettiğini dile getiren Esen, "Tabelaya baktım, son dakikayı gösteriyordu. Top yükseldi ve direğe çarptı. Tam o anda kendimi hazırladım, gelişine vurdum ve golü attım." dedi.

Golün ardından bir sevinç yumağının oluştuğunu belirten Halil İbrahim, " O sevinç anında o turnuvada çektiğimiz zorluklar aklıma geldi. Son dakika golü ile büyük bir mutluluk yaşadık. Golden sonra nasıl bir sevinç yaşadım, o heyecanla hatırlamıyorum bile. Yedek kulübesine koştum. Sevincimi arkadaşlarımla ve hocamla paylaştım. Maç 2-0 olduğunda bile biliyorduk kazanacağımızı. Çünkü sürekli savaşıyorduk son ana kadar. Sonunda galip geldik ve kupayı ülkemize getirdik. Kupayı tüm halkımıza armağan ediyoruz." şeklinde konuştu.

Turnuvanın en iyi oyuncusu seçilen Mohammed Mubarik de 8 yıldır Türkiye'de olduğunu ve takımda 5. sezonunu geçirdiğini vurgulayarak, "Maç sonundaki mutluluğum tarif edilemez. Mükemmel bir duygu. Çok mutluyuz. Hedefimiz ikinci kez bu kupayı Gaziantep'e getirmekti ve bunu başardık. Üst üste bu kupayı ikinci kez kazanıp rekor kırmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.