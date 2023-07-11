Bursa

Spora 7 yaşında yüzmeyle başlayan daha sonra modern pentatlon branşına geçen Eda, Bursa Büyükşehir Belediyespor çatısı altında yurt içi ve dışında aldığı başarılarla adından söz ettiriyor.

2019 yılında Portekiz'de düzenlenen Biathle-Triathle Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcu, 2022 yılında Modern Pentatlon 17 ve 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda üçüncü oldu. Eda Özrodop, Yunanistan'da geçen yıl düzenlenen Avrupa Biathle Triathle Şampiyonası 17 yaş altı kategorisinde de şampiyonluğu kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.

Mısır'da 12-17 Temmuz'da Mısır'da düzenlenecek Modern Pentlaton 17 Yaş Altı Dünya Şampiyonası hazırlıklarını tamamlayan ve organizasyondan madalyayla dönmeyi hedefleyen Özrodop, spora erken yaşta başlamanın avantajını yaşadığını söyledi.

Her geçen gün kendini geliştirdiğini ve daha büyük başarılar elde etmek için çabaladığını belirten Özdorop, önemli organizasyonlarda mücadele edeceğini dile getirdi. Dünya Şampiyonası öncesinde yoğun bir kamp dönemi geçirdiğini anlatan Özdorop, şöyle konuştu:

"Bu yarıştaki hedefim kürsüye çıkmak. Bayrağımızı en üstte dalgalandırmak benim için büyük bir gurur olur. Dünya Şampiyonluğu zor olabilir ama bunun için çok çalıştık. Başaracağıma inanıyorum. Yarışa başladığım zaman emeklerim, çabalarım aklıma geliyor. Tamamen yarışa odaklanıyorum, hiçbir şey görmüyor ve duymuyorum. Spor benim hayatımın ilk önceliğidir. Önce antrenmanlarımı sonrasında diğer planlarımı yaparım. Bu yüzden başarı odaklı çalışıyorum ve katıldığım organizasyonlarda hedefim hep zirvede oluyor. Bana bu konuda destek veren Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş ve kulüp başkanı Gökhan Dinçer'e teşekkür ederim."

Antrenör İshak Kaya ise uzun yıllardır Eda ile beraber antrenman yaptıklarını ifade etti. Mısır'a önemli bir organizasyon için gideceklerini vurgulayan Kaya, "Eda ile baba kız gibi çalışıyoruz. O bana inanır, ben ona güvenirim. Azimli bir kız. Bizim hedefimiz Mısır'da madalya olacaktır. Eda'nın büyük rakipleri var. Biz ona güveniyoruz. İnşallah kürsüye çıkacak." dedi.

AA