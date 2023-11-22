Ordu

Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen şampiyonada 52 kiloda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan Gamze, Ordu'ya döndü.

Ordu-Giresun Havalimanı'nda çiçeklerle karşılanan Gamze, daha sonra konvoy eşliğinde Altınordu ilçesindeki Sırrıpaşa Caddesi'ne geldi.

Gamze ile antrenörü İbrahim Gündoğdu, kendilerini bekleyen kalabalıkla mehteran ekibi eşliğinde Büyükşehir Belediyesi önüne yürüdü.

Burada düzenlenen törende konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Gamze Soğuksu ve antrenörü İbrahim Gündoğdu'yu tebrik etti.

Gamze'nin çıktığı maçlarda Polonyalı, Yunan ve Rus rakiplerini yenerek Avrupa şampiyonu olma başarısı gösterdiğini ifade eden Güler, bu başarının tüm Orduluları gururlandırdığını söyledi.

Güler, Gamze'den bundan sonra yeni başarılar beklediğini dile getirerek, sporcuya desteklerinin süreceğini kaydetti.

Antrenör İbrahim Gündoğdu ise bu başarının, uzun süren çalışmanın ardından elde edildiğini belirterek, "Gamze ile 2016 yılından bu yana çalışıyoruz. Kendisi daha önce iki kez Avrupa şampiyonalarında finalde kaybetmişti. Şimdi rakiplerini yenerek şampiyon olmayı başardı." dedi.

Milli boksör Gamze Soğuksu, kazandığı altın madalyanın kendisini çok mutlu ettiğini vurgulayarak, "Avrupa şampiyonalarında 3 kez final maçına çıktım. İkisinde kaybettim. Üçüncüsünde ise kazanmak nasip oldu. Çok mutlu ve gururluyum." diye konuştu.

Gamze, yetişmesinde emeği geçen antrenörü İbrahim Gündoğdu ve desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediyespor Kulübüne teşekkür etti.

Konuşmanın ardından Başkan Güler, sporcuya 100 bin liralık hediye çeki takdim etti.