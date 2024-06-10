Fransa'da düzenlenenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı, yurda döndü.

Milli takım heyeti, İstanbul Havalimanı VIP çıkışında düzenlenen törenle karşılandı.

Törende konuşan Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ali Uysal, Ampute Milli Takımı'nın Türkiye'nin gönlünde özel bir yere sahip olduğunu belirterek, "Bu sene 3. kez Avrupa Şampiyonu oldular. Bu başarıda emeği geçen başta federasyon başkanımız, teknik direktörümüz olmak üzere bütün futbolcuları tebrik ediyor ve kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli takımın Türk bayrağını bir kez daha dalgalandırdığını aktaran Uysal, çok duygu dolu anlar yaşadıklarını kaydetti.

Uysal, Turkcell olarak 3 milyon liralık bir başarı ödülü verdiklerini söyledi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç, milli takımın her zaman Türk bayrağını en güzel şekilde taşıdığını dile getirerek, "Dünyada ampute futbolda bir numarayız. Her zaman yanımızda olan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza, Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya ve tüm spor camiasına teşekkür ediyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanımıza da kupayla çıkacağız." diye konuştu.

Temiz: Zalim İsrail'i çimlere gömdük

Milli takım teknik direktörü İsmail Temiz, 4 yoğun kampın ardından iyi bir hazırlıkla şampiyonaya gittiklerine dikkati çekerek, "İsrail maçıyla başladık, bizim için manevi anlamda önemli bir rakipti. Fikstür çekiminde 'İnşallah bizim grubumuza düşer' dedik, öyle de oldu. İsrail'in yaptığı mezalimden dolayı maça çok iyi hazırlandık. Bu soykırıma cevabı sahada verdik. Zalim İsrail'i çimlere gömdük." şeklinde konuştu.

Temiz, iki aylık hazırlıkların sonucunu kupayla taçlandırdıklarını ve bu şampiyonluğu Türk milletine hediye ettiklerini kaydetti.

Şampiyonada gol kralı olan Ömer Güleryüz ise "Son senelerde dünyaya ambargo uyguluyoruz, kupa alıp geliyoruz. Ben de son iki Avrupa Şampiyonası'nda hem gol kralı oldum hem en iyi oyuncu seçildim. Mutluyuz, gururluyuz." şeklinde görüş belirtti.