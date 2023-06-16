Ankara

İlk kez 2015 yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de görkemli bir törenle açılışı yapılarak gerçekleştirilen Avrupa Oyunları, 4 yılda bir düzenleniyor.

"Avrupa'nın olimpiyatları" olarak nitelendirilen organizasyonun ikincisi ise 2019 senesinde Belarus'un başkenti Minsk'te yapıldı.

13 şehirde müsabakalar yapılacak

Malopolska bölgesinde düzenlenecek organizasyonun açılış ve kapanış törenleriyle 11 disiplinde müsabakalar Krakow şehrinde yapılacak. Oyunların branşlarına göre düzenleneceği 13 farklı şehir/bölge şöyle:

KRAKOW: Masa tenisi, 3x3 Basketbol, Kano, Okçuluk, Eskrim, Modern Pentatlon, 7'li Ragbi, Teqball, Triatlon, Padel.

MYSLENİCE: Kickboks, Muaythai

KRZESZOWİCE: Bisiklet BMX Serbest Stil

KRYNİCA-ZDROJ: Dağ Bisikleti, Judo, Tekvando

BİELSKO-BİALA: Karate.

CHORZOW: Atletizm

NOWY SACZ: Break Dans

OSWİECİM: Artistik Yüzme

RZESZOW: Su Sporları-Atlama

TARNOW: Badminton, Plaj Hentbolu, Plaj Futbolu, Spor Tırmanış

WROCLAW: Atıcılık

ZAKOPANE: Kayakla Atlama

NOWY TARG: Boks

48 ülkeden 7 bin 300 sporcu

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 48 ülkeden 7 bin 300'e yakın sporcu, dağıtılacak toplam 253 madalya için mücadele verecek.

Ay-yıldızlı formayı 100'ü kadın, 93'ü erkek olmak üzere 193 sporcu temsil edecek.

Teqball branşı Polonya'da sahne alacak

Son dönemde popüler olan "teqball" branşında sporcular, Polonya'da şampiyonluk için ter dökecek.

Masa tenisine benzeyen fakat ayakla oynanan branşta ikişer kişilik takımlar karşılaşıyor. Bu spor ilk kez 2014'te Macar sporcular tarafından oynandı. Eski yıldız futbolcular Ronaldinho, Carles Puyol, William Gallas, Luis Figo ve Robert Pires'in tanıtım elçiliği yaptığı branşta Avrupa Oyunları'nda 21 ülke mücadele edecek.

Bu organizasyon aynı zamanda teqball branşının Avrupa Şampiyonası olma özelliği de taşıyacak.

Öte yandan, ilk kez 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda olacak break dans branşı da Avrupa Oyunları'nda bulunacak ve kota müsabakaları yapılacak.

AA