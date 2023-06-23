İstanbul

Yerli teknik adamların çalıştırdığı takımlar, Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya liglerinin 4'ünde şampiyonluk sevinci yaşadı.

Almanya'da Bayern Münih'i Alman Thomas Tuchel, Fransa'da Paris Saint-Germain'i (PSG) Fransız Christophe Galtier, İspanya'da Barcelona'yı İspanyol Xavi Hernandez ve İtalya'da Napoli'yi İtalyan Luciano Spalletti şampiyonluğa taşıdı.

Büyük ligler arasında yalnızca İngiltere'de yerli teknik adam şampiyonluk yaşayamadı. İspanyol teknik direktör Josep Guardiola, Manchester City'nin başında zafere ulaştı.

Bayern Münih'in son 4 şampiyonluğu yerli teknik adamlarla

Bayern Münih'in Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) elde ettiği son 4 şampiyonluk, yerli teknik adamlarla geldi.

Hansi Flick ile 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında şampiyon olan Bayern Münih, 2021-2022 sezonunda Julian Nagelsmann ile mutlu sona ulaştı.

Geride kalan 2022-2023 sezonuna da Nagelsmann ile giriş yapan Münih ekibi, martta Thomas Tuchel'i göreve getirdi.

Bavyera ekibi, son hafta Borussia Dortmund'un puan kaybetmesinin ardından 71 puan ve averajla Bundesliga'da şampiyon oldu.

PSG, 2016'dan sonra ilk kez yerli teknik adama döndü

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) şampiyonluk ipini göğüsleyen PSG, 2016'dan sonra ilk kez sezonu yerli bir teknik adamla geçirdi.

Fransız Laurent Blanc'ın 2013-2016 yıllarında görev alarak 3 kez şampiyon yaptığı PSG'de daha sonra İspanyol Unai Emery, Alman Thomas Tuchel ve Arjantinli Mauricio Pochettino çalıştı.

Lille'i 2020-2021 sezonunda şampiyon yapan Fransız Christophe Galtier, 2022-2023 sezonunda PSG'nin başına geçti.

Ligue 1'de 85 puan toplayarak Lens'ın bir puan önünde şampiyon olan PSG'de Galtier, son 3 sezonda ikinci kez Ligue 1 zaferi elde etti.

Barcelona'nın son 9 şampiyonluğu İspanyol teknik direktörlerle

Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Hollandalı çalıştırıcı Frank Rijkaard ile 2004-2005 ve 2005-2006 sezonlarındaki zaferlerin ardından son 9 şampiyonluğunu İspanyol teknik direktörlerle elde etti.

La Liga'da 2008-2009, 2009-2010 ve 2010-2011 sezonlarında Josep Guardiola, 2012-2013 sezonunda Tito Vilanova, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında Luis Enrique, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında Ernesto Valverde, son olarak 2022-23 sezonunda Xavi Hernandez, Barcelona'yı şampiyonluğa taşıdı.

Xavi yönetimindeki Barcelona, geride kalan sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Ligde 88 puan toplayan Katalan ekibi, sezonu en yakın rakibi Real Madrid'in 10 puan önünde tamamladı.

İtalya'da son yıllarda yerli teknik adam hegemonyası

İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) son 13 sezonda İtalyan teknik direktörler şampiyonluk sevinci yaşadı.

Portekizli Jose Mourinho'nun 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında Inter'i şampiyon yapmasının ardından Serie A'ya İtalyan teknik adamlar ambargo koydu.

Bu süreçte Massimiliano Allegri 6, Antonio Conte 4, Maurizio Sarri, Stefano Pioli ve son olarak Luciano Spalletti, takımlarını birer kez Serie A'da şampiyonluğa taşıdı.

Spalletti, geride kalan sezon Napoli'nin Serie A'daki 33 yıllık şampiyonluk özlemini bitirdi. Bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Napoli, 90 puan topladığı Serie A'da en yakın rakibi Lazio'ya 16 puan fark attı. Spalletti ise 30 yıllık teknik adamlık kariyerinde ilk Serie A şampiyonluğuna ulaştı.

Premier Lig'de 1992'den sonra yabancı teknik adamlar güldü

İngiliz teknik adamlar, 1992-1993'te İngiltere Premier Lig adını alan ülkenin en üst seviye liginde henüz şampiyonluk yaşayamadı.

Son olarak 1991-1992 sezonunda Leeds United, İngiliz Howard Wilkinson teknik direktörlüğünde şampiyonluk gördü.

Söz konusu sezondan sonra İskoç Sir Alex Ferguson'ın 13 şampiyonlukla ambargo koyduğu Premier Lig'de, Fransız Arsene Wenger ve Portekizli Jose Mourinho üçer kez, İtalyan teknik adamlar Carlo Ancelotti, Roberto Mancini, Claudio Ranieri, Antonio Conte, Alman Jürgen Klopp, İskoç Kenny Dalglish ve Şilili Manuel Pellegrini birer defa şampiyonluk sevinci yaşadı.

İspanyol Josep Guardiola ise son 6 sezonda 5 kez Manchester City'yi zafere taşıyarak son yıllara damga vurdu.

Süper Lig'de Türk teknik adamların geleneği sürüyor

Galatasaray'ın Okan Buruk yönetiminde ipi göğüslediği Süper Lig'de son 16 sezonda Türk teknik direktörler şampiyonluk yaşadı.

Cevat Güler ile 2007-2008 sezonunda başlayan söz konusu seri, Mustafa Denizli, Ertuğrul Sağlam, Aykut Kocaman, Fatih Terim (4), Ersun Yanal, Hamza Hamzaoğlu, Şenol Güneş (2), Sergen Yalçın, Abdullah Avcı ve Okan Buruk (2) ile sürdü.

AA