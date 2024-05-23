Berlin

İlk kez 1958'de düzenlenen organizasyonda 1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015, 2018 ve 2023'te mutlu sona ulaşan Real Madrid, Avrupa'nın bir numaralı kupasını en çok müzesine götüren takım oldu.

İspanyol ekibi, daha önce 9 kez de kupayı finalde rakiplerine kaptırdı.

Panathinaikos 6 kez şampiyon oldu

Dörtlü Final'de mücadele edecek Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, Türk başantrenör Ergin Ataman'la ilk maçında Fenerbahçe Beko'yla karşılaşacak.

Panathinaikos şimdiye kadar 7 kez finalde boy gösterirken, yalnızca 1 finalde kazanamadı.

Yeşil-beyazlılar; 1996, 2000, 2002, 2007, 2009 ve 2011'de şampiyonluğa uzanırken, 2001 yılında Paris'te oynanan finalde Maccabi Tel Aviv'e kaybetti.

Bir diğer Yunanistan temsilcisi Olympiakos ise organizasyonda 9 kez final oynadı.

Kırmızı-beyazlı takım, 1997, 2012 ve 2013 yıllarında kupayı müzesine götürdü. Olympiakos; 1994, 1995, 2010, 2015, 2017 ve 2023 yıllarında finalde kaybeden taraf oldu.

Fenerbahçe Beko tek şampiyonluğunu İstanbul'da kazandı

Tarihinde altıncı kez Dörtlü Final'de boy gösteren Fenerbahçe Beko, bu kupayı daha önce 1 kez kazanma başarısı gösterdi.

İstanbul'da 2017 yılında düzenlenen Dörtlü Final'de Real Madrid, CSKA Moskova ve Olympiakos'la şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertli takım; yarı finalde Real Madrid'i 84-75, finalde ise Olympiakos'u 80-64 yenerek şampiyonluk sevinci yaşadı.

Fenerbahçe Beko, daha önce 2 kez de finalde kaybetti. 2016 yılında Berlin'de CSKA Moskova'ya uzatmalarda 101-96 mağlup olan sarı-lacivertli takım, 2018'de de Belgrad'da Real Madrid'e 85-80 yenildi.

2001'de iki kupa düzenlendi

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ile Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasındaki anlaşmazlık nedeniyle, 2000-2001 sezonunda iki ayrı şampiyona düzenlendi.

FIBA'nın Suprolig'i 20 takımla oynanırken, ULEB 24 ekiple Avrupa Ligi'ni organize etti.

Suprolig'de Paris'te yapılan Dörtlü Final'in son maçında Panathinaikos'u 81-67 yenen Maccabi Tel Aviv şampiyon olurken, Avrupa Ligi'nde 5 müsabakalık final serisinde Tau Ceramica'ya 3-2 üstünlük kuran Kinder Bologna mutlu sona ulaştı.

FIBA ve ULEB'in anlaşmasının ardından Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük turnuvası 2002'den itibaren Avrupa Ligi adıyla oynanıyor.

1988'de Dörtlü Final sistemine geçildi

Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final sistemine 1988'de geçildi.

İlk yıllar çift maç üzerinden yapılan finaller, daha sonra tarafsız sahada tek maç olarak 1987'ye kadar oynandı. 1988 yılında ise Dörtlü Final sistemi başladı.

Real Madrid 12. şampiyonluğun peşinde

Almanya'nın başkenti Berlin'de yarın başlayacak ve Türkiye'den Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra Yunanistan'dan da Panathinaikos ve Olympiakos'un yer aldığı Dörtlü Final'e katılacak İspanyol ekibi Real Madrid, 12. şampiyonluğunu hedefliyor.

İspanyol ekibi, 1958 yılından bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 1963-1964, 1964-1965, 1966-1967, 1967-1968, 1973-1974, 1977-1978, 1979-1980, 1994-1995, 2014-2015, 2017-2018 ve 2022-2023 sezonlarını şampiyon tamamladı.

Real Madrid, 11 şampiyonluğun yanı sıra 9 ikincilik, 4 üçüncülük ve 10 dördüncülük elde etti.

Son 14 Dörtlü Final'in 10'unda yer aldı

Real Madrid, 1995-1996 sezonunda yer aldığı Dörtlü Final'in ardından 14 sene bu organizasyondan uzak kaldı.

2010-2011 yılında Dörtlü Final mücadelesi veren İspanyol ekibi, bu sezonla birlikte 14 organizasyonun 10'unda ismini son 4 takım arasına yazdırmayı başardı.

2014-2015, 2017-2018 ve 2022-2023 sezonlarında kupayı kazanmayı başaran son şampiyon Real Madrid, yer aldığı son 10 organizasyonda 2013, 2014 ve 2022 yıllarında ise finalde kaybetti.

Normal sezonu zirvede bitirdi

Real Madrid, normal sezonu 27 galibiyetle lider tamamladı.

Bu sezon rakiplerine göre üstün bir oyun sergileyen eflatun-beyazlılar, play-off'u garantileyen ilk takım oldu.

Real Madrid, Dörtlü Final'de ilk maçında Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle karşı karşıya gelecek.

İki takım, geçen sene finalde karşılaşmış ve Real Madrid karşılaşmadan 79-78 galip ayrılarak 11. şampiyonluğunu elde etmişti.

Bu sezon sadece Fenerbahçe'yi yenemedi​​​​​​

Sezonun ilk bölümü itibarıyla liderliği ele alan ve ligde normal sezonu zirvede tamamlayan Real Madrid'in bu sezon iki maçta da kaybettiği tek takım Fenerbahçe Beko oldu.

İstanbul'da oynanan karşılaşmayı uzatma bölümünde 100-99 kazanan sarı-lacivertli takım, rakibine de bu sezonki ilk yenilgisini tattırdı.

Sezonun ikinci yarısında İspanya'da oynanan mücadeleyi de Fenerbahçe Beko, 10 sayılık farkla 89-79 kazanmayı başardı.