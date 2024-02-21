Geçen yıl Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda toplam 22 madalyayla kazanan milliler, Bulgaristan'da bu rakamı 24'e taşıyarak başarı çıtasını yükseltmeyi bildi.

Başkent Sofya'da 12-20 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlılar, 10'ar erkek ve kadın sporcuyla madalya mücadelesi verdi.

Şampiyonanın ilk günü kadınlar 45 kiloda Cansu Bektaş, 2 altın ve 1 gümüş madalyayla Avrupa şampiyonu oldu. Cansu Bektaş, koparmada 75 kiloyla altın, silkmede 88 kiloyla gümüş madalya elde ederken, toplamda ise 163 kiloyla 23 yaş altı Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazanıp, üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

Aynı sıklette milli halterci Gamze Altun, silkmede 92 kiloyla 23 yaş altı Avrupa rekoru kırarak altın madalya alırken, koparmada 65 kiloyla beşinci oldu, toplamda da 157 kiloyla gümüş madalyaya uzandı.

Şampiyonanın ilk gün mücadelelerinde kadınlar 49 kiloda ikiz kardeşlerden Duygu Alıcı, koparmada gümüş madalya elde etti.

Organizasyonda ikinci gün kadınlar 55 kiloda ikiz kardeşlerden Burcu Alıcı, koparmada 85 kilo, silkmede de 105 kiloluk dereceleriyle 2 bronz madalya kazandı.

Şampiyonanın beşinci günü kadınlar 64 kiloda Aysel Özkan, koparmada 98 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya elde etti. Şampiyonanın yedinci gününde kadınlar 81 kiloda milli haltercilerden Dilara Narin, silkmede 125, toplamda da 222 kiloyla 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

Sekizinci günde, büyükler kategorisinde Avrupa'da ilk kez yarışan ve Türkiye'nin bu şampiyonaya katılan en genç sporcusu olan 17 yaşındaki Büşra Çan, 87 kilo müsabakasında silkmede 127 kiloluk kaldırışıyla bronz madalyaya ulaştı.

Organizasyonun son günü kadınlar +87 kiloda podyuma çıkan 18 yaşındaki Fatmagül Çevik, büyüklerde ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda silkmede 131 kilo, toplamda da 238 kiloyla Avrupa üçüncüsü olarak 2 bronz madalya kazandı.

Sofya'daki Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadın milli sporcular; 3 altın, 3 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 14 madalya kazanarak takım halinde ikincilik kupasını da kaldırdı.

Erkeklerde Muammer Şahin ve Kaan Kahriman'dan altın madalya

Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkek milli takımının altın madalyaları Muammer Şahin ve Kaan Kahriman'dan geldi.

Şampiyonanın ikinci gününde 55 kiloda Muammer Şahin, koparmada 112 kiloluk kaldırışıyla altın madalyaya uzanırken, Avrupa şampiyonalarındaki ilk birinciliğini kazandı.

Şampiyonanın üçüncü günü 67 kiloda Kaan Kahriman, koparmada 142 kiloluk kaldırışıyla altın, 168 kilo silkmede bronz, toplamda ise 310 kiloyla gümüş madalyaların sahibi oldu. Kaan ile aynı sıklette yarışan Ferdi Hardal ise silkmede 169 kiloluk kaldırışıyla gümüş, toplamda ise 304 kiloyla bronz madalyaya ulaştı.

Dördüncü gün podyuma çıkan milli sporculardan 73 kiloda Muhammed Furkan Özbek, silkmede 186 kilo ve toplamda 336 kiloyla 2 gümüş madalya kazandı. Bu sıklette Yusuf Fehmi Genç ise silkmede 184 kiloyla bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonanın sekizinci günü 109 kilo silkmede Onur Demirci, 207 kiloluk kaldırışıyla ikinci sırayı aldı.

Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı erkek halterciler; 2 altın, 5 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazanarak takım halinde üçüncü olmayı başardı.