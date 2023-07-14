Ankara

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından birçok örgüt mensubu, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın farklı bölgelerine kaçtı.

Özellikle Almanya'da eğitim, kültür, bilim, diyalog kisvesi altında faaliyet gösteren FETÖ mensupları, bu alanda Alman makamlarından destek görüyor.

Türkiye, Almanya'dan 161 FETÖ üyesinin iadesini istemesine karşın bunların 132'sine ilişkin talep reddedildi, kalanların ise süreçleri halen devam ediyor.

Örgüt mensuplarının en çok sığındığı ülke olan Almanya'da aralarında eski asker, hakim, savcı ve gazetecilerin bulunduğu yüzlerce FETÖ üyesi, sığınma hakkı verilerek koruma altına alındı.

Almanya'ya kaçanlar, düzenledikleri etkinliklerle Türkiye'ye karşı haksız ithamlarda bulunmaya devam ederken sosyal medyayı kullanarak Türkiye aleyhinde propagandaya devam ediyorlar.

Almanya'da FETÖ üyelerinin haberlerini gündeme getiren Sabah gazetesi Almanya temsilcisi İsmail Erel ve Sabah Avrupa Haber Müdürü Cemil Albay'ın, FETÖ mensuplarının şikayeti üzerine Alman polisi tarafından ikametleri basıldı, cep telefonlarıyla bilgisayarlarına el konuldu.

FETÖ üyeleri özel bir birim kurarak kendileri hakkında haber ve gelişmelerle ilgili şikayet ve hukuki danışmanlığı ülke genelinde tek merkezden yönlendirerek yapıyor.

İngiltere'deki FETÖ mensupları Türkiye'yi hedef alan yayınlarını sürdürüyor

İngiltere de FETÖ bağlantıları nedeniyle kapatılan basın kuruluşları çalışanları ve iş insanlarının darbe girişimi sonrası sığındığı ülkelerden biri.

Bu ülkede bulunan örgüt üyelerinin başında iş insanı Akın İpek geliyor. İngiltere'de şirketlerin veya iş kuranların bilgilerinin yer aldığı Companies House sitesindeki bilgilere göre, Hamdi Akın İpek ismi üç farklı adresteki şirketlerle ilişkili görünüyor.

İpek'in adıyla yapılan aramalarda çıkan ve yöneticisi olarak gözüktüğü üç şirketten ikisi Londra'nın tarihi merkezi City of London'da bulunuyor. Bu bölge aynı zamanda dünyanın en büyük finans merkezlerinden biri olma özelliği taşıyor.

Kayıtlarda İpek'in yönetici olduğu bir diğer şirket ise İngiltere Parlamentosuna 1 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

İpek'in sahibi olduğu Koza İpek Holding'e bağlı Bugün TV Genel Yayın Yönetmeni Tarık Toros da yaşamını İngiltere'de sürdürüyor. Kuzey Londra'da TT Medya adında bir şirketi adres gösteren Toros, sosyal medya ve YouTube üzerinden yaptığı yayınlarda Türkiye'yi hedef almayı sürdürüyor.

Toros gibi FETÖ iltisaklı basın kuruluşlarında çalışan Turan Görüryılmaz da yaşamını İngiltere'de sürdürürken o da Toros gibi sosyal medya üzerinden Türkiye'yi hedef alan yayınlar yapmaya devam ediyor.

15 Temmuz günü katıldığı bir yayında halka "sokağa çıkmayın" çağrısı yapan Kerim Balcı da İngiltere Parlamentosu içinde düzenlenen etkinliklere katılmasıyla geçmişte gündeme gelen örgüt üyelerinden.

Londra'da yaşayan Balcı, Twitter hesabından, FETÖ'ye yakın paylaşımları yaymayı sürdürürken katıldığı yayınlarda da FETÖ propagandası yapıyor.

İsveç'te FETÖ yapılanması

15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişimi sonrası FETÖ'nün elebaşlarından Today’s Zaman gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş ve Today’s Zaman gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Abdullah Bozkurt İsveç'e kaçtı.

Ülkeye kaçanlar arasında FETÖ'ye ait Meydan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Levent Kenez, eski Emniyet Müdürü Murat Çetiner, örgütün sözde İsrail imamı Harun Tokak ve sözde Türkiye eğitim imamı Yılmaz Ayten gibi isimler yer alıyor.

Bozkurt ve Kenez, "Nordic Monitör" isimli İngilizce haber sitesi ve Stockholm Center for Freedom (SCF) isimli bir düşünce kuruluşunun sahibi. Bu kuruluşların faaliyetleri ülkede büyük ölçüde yardım alıyor. İsveç'te yaşayan PKK/YPG destekçileri sayesinde sistemi bilen kişiler aracılığıyla İsveç kurumlarıyla iyi ilişkiler geliştiren FETÖ'cülerin elebaşları lüks hayatlarıyla da dikkati çekiyor.

Özellikle Bülent Keneş, Abdullah Bozkurt ve Levent Kenez, Twitter'dan Türkiye hakkında iftiraya varan paylaşımlar yaparak, dezenformasyon faaliyetinde bulunuyor. Bu isimlerin paylaştığı içerikler, diğer FETÖ hesapları tarafından yayılıyor. Kenez, örgütün yayın organlarından TR724 adlı YouTube kanalında da Türkiye karşıtı programlar yapıyor.

Öte yandan FETÖ soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesi 19 Aralık 2022'de İsveç Yüksek Mahkemesi tarafından reddedilmişti. Keneş'in yanı sıra Abdullah Bozkurt, Levent Kenez, Murat Çetiner ve Harun Tokak'ın da Türkiye'ye iadesi de Yüksek Mahkeme tarafından reddedilmişti.

AA