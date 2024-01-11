Brüksel

Merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek hukuki mercii konumundaki Avrupa Adalet Divanında görevli Başsavcı Kokott, Google'ın AB Komisyonunun para cezasına karşı açtığı davada mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, Avrupa Adalet Divanının Google'a kendi karşılaştırmalı alışveriş hizmetini tercih etmesi nedeniyle verilen 2,4 milyar avro tutarındaki para cezasını onaylaması gerektiği ifade edildi.

Başsavcı Kokott, Google'ın genel arama hizmetleri pazarındaki hakim konumunu ve sonuçların görüntülenmesini kendi karşılaştırmalı alışveriş hizmetini desteklemek için kullandığını belirtti.

AB, Google hakkında arama motoruyla kendi alışveriş hizmetlerinde avantaj sağladığı gerekçesiyle inceleme başlatmıştı.

AB Komisyonu, 2017'de bir arama motoru olarak pazar hakimiyetini "suistimal ettiği" gerekçesiyle Google'a 2,4 milyar avro para cezası vermiş, arama motorundan alışveriş hizmetinde rakiplerine eşit muamelede bulunmasını talep etmişti.

Google, söz konusu cezaya karşı hukuki süreç başlatmıştı.

Daha önce AB Genel Mahkemesi, Google'ın AB Komisyonunun verdiği para cezasına karşı açtığı davayı karara bağlamış, şirkete kesilen 2,4 milyar avroluk cezayı onamıştı.

Google, davayı hukukilik denetimi için AB'nin en yüksek mahkemesi olan Avrupa Adalet Divanına taşımıştı.