Haber: Elif Hayvalı

Zeytinburnu Avrasya Hastanesi 2024 yılına düzenlediği yılbaşı etkinliği ile çalışanlarıyla beraber 'Merhaba' dedi.

İdari Amir Gönül Dilek moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte açılış konuşmasının ardından Avrasya Hastanesi çalışanlarının ve hastalarının yeni yıl dilek ve temennileri video gösteriminde katılımcılara izletildi.

Kürsü konuşmalarında; Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Hüseyin Urlu, Medikal Direktör Prof. Dr. Ali Rıza Cenal, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Gülay Aziret Tosunay, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Uzm. Dr. Rüstem Albayrak, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Çiğdem Yavuz Yurtsever, İdari Amir Hasan Aksoy, Medikal Muhasebe Görevlisi Şükran Gülcan, Servis Hemşiresi İrem Aydemir, Eğitmen Şebnem Mardiyeva, Hasta Danışmanı Fatma Kurt söz alarak yeni yıl dileklerini izleyiciler ve çalışma arkadaşları ile paylaştılar.

Avrasya Hastanesi’nin şanslı çalışanları yapılan çekilişle 8 çeyrek, 4 yarım, 1 tam altın ödülüne ,4 çeyrek,2 yarım,1 tam milli piyango bileti ödülüne sahip oldular.

Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Hüseyin URLU:

Sevgili çalışma arkadaşlarım, bir yılı daha geride bırakıyoruz, yeni bir yıla geçiş yapacağız. Her şeyden önce böyle bu toplulukla bir arada olmak beni çok mutlu ediyor. Bir de arkadaşlarımız Avrasya için söylediği güzel sözler gerçekten muhteşem bir his. Biz bunları yapmayı hayal ettik ama bunlar yapılabildiyse en büyük kıvanç bu. Her şeyden önce bu kadar şeyleri tek başımıza bir aile olarak yapamazdık. Ama sizlerle beraber yapalım değerli doktorlarımızla, hemşire arkadaşlarımızla, çalışma arkadaşlarımızla bunları yapabildik. 25 senelik bir geçmişimiz oldu burada ve birçok arkadaşlarım yüzünde de bu ailenin bir ferdi olmasından dolayı duyduğu mutluluğu hissediyorum. Bizim için de çok güzel bir övünç kaynağı oluyor. İnşallah önümüzdeki yıl da daha büyük başarıları yakalarız, daha çok insana faydalı oluruz, daha çok kişiye iş kapısı oluruz. Hastanemiz uluslararası bir pozisyonda da yerini almıştır. O konuda da daha iyi şeyler yaparız. Ben 2024 için herkese bol şans, mutluluk, huzur ve başarı diliyorum. Ülkemize ve aynı şekilde tüm dünyaya inşallah 2024 hayırlı gelir.

Kalp – Damar Cerrahisi / Başhekim Prof. Dr. Ali Rıza CENAL:

Çok teşekkür ediyorum, hepiniz hoş geldiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün bol şanslar inşallah hepinize çekilişte. Güzel temennilerde bulunmak istiyorum. Geçen yıl genel temennilerde bulunurken yeni yıldan iyi dileklerde bulunmuştuk ama 2023 yılı maalesef umulduğu gibi geçmedi. Depremler, ekonomik kriz, savaşlar…

Hemşirelik hizmetleri müdürü Gülay Aziret TOSUNAY:

Hepiniz hoş geldiniz. Bana 2024 yılından ne istiyorsun, dileğin ne diye sorsalar tek söyleyeceğim şey var. Ben sağlık diliyorum. O yüzden size de çok çok çok sağlık diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun, yeni yılınız kutlu olsun.

Kadın hastalıkları ve Doğum uzmanı Opr. Dr. Çiğdem Yavuz YURTSEVER:

Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben bu hastaneye başlayalı yaklaşık 7 yıl oldu. O zaman başlarken bu kadar uzun soluklu bir çalışma hayatım olacağını çok düşünmemiştim aslında. Ama o günden bugüne bu kadar uzun sürmesinin nedenini şuna bağlıyorum ki bütün arkadaşlarım da genellikle aynı şeyleri söyledi. Öncelikle sevgili Hüseyin URLU şahsında tüm URLU ailesine burada gerçekten bir ailenin üyeleriymişiz gibi bunu hissettirmelerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama ikinci bir kısım da bir aileyi oluşturan nasıl ki büyükleri varsa bir diğer kısımda bizler, sizler varsınız. Temiz çalışmayı, etik çalışmayı, öz çalışmayı seven bir insan olarak bu hastaneden-2. kattan 8. kata kadar bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu ailenin bir üyesi olmak da benim için onur ve gurur verici. Umarım daha uzun yıllar sağlıkla, keyifle çalışırız. 2024, 31 Aralık gecesi son bulurken yarın hepiniz sizin için problem yaratan tüm yüklerden kurtulur, umudunuzu giderek çoğaltır ve daha mutlu, umutlu, sağlıklı yaşarsınız hepiniz. Teşekkür ediyorum.

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Uzm. Dr. Rüstem ALBAYRAK:

Hepinize merhabalar. Sayın yönetim kurulu başkanımız Doktor Hüseyin URLU Bey, sayın Başhekimi ve tüm dostlar; ailemin gerçekten çok değerli, gerçek aile niteliğine yakışır değerli dostlarım. Bana göre bir aileyi aile yapan temel özelliklerinde birkaç tanesi güven, diğeri huzur. Dolayısıyla şimdi bizler kendi ailelerimizden daha çok buradaki birbirimizle, mesai arkadaşlarımızla beraberiz. Aslında biz bir aileyiz. Aile niteliğini dolduran nadir meslek gruplarından bir tanesiyiz. Bu hastanede de ben ilk görüşmeye geldiğimde Hüseyin Bey’le aşağıdan yukarı çıkacağım. Hastaneye ilk defa geliyorum. Kimse beni tanımıyor ama karşılaştığım istinasız tüm çalışan arkadaşlar herkes güler yüzlü, gözlerinden huzurlu oldukları belli ve iyi karşılıyorlar. Güler yüzlü karşılıyorlar, hoş geldin diyorlar. Oysa ki beni tanımıyorlar, kim olduğumu bilmiyorlar. İlk notumu o zaman vermiştir. En tepeden başlayarak tüm kuruma sirayet eden, tüm çalışanlara sirayet eden o güven ve huzur çok önemli bir şey. Bizi biz yapan, aile yapan en önemli değerlerin başında geliyor. Dolasıyla ben bu ailenin gerçek ailenin parçası olmaktan son derece mutluyum, huzurluyum, onurluyum. Ayrıca geçen sene annemi kaybettim. Benim için çok büyük bir acıydı. Anne acısı çok farklı bir şeymiş. Ben bunu yaşadım. Ama bu travmayı atlatmamda bu ailenin parçası olmak, burada olmak bana çok ciddi katkı sağladı. O yüzden Hüseyin Bey şahsında her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bu ailenin parçası olmaktan son derece mutluyum, huzurluyum, onurluyum. 2024 Allah’tan diliyorum umarım tüm dünyaya, ülkemize ve bizlere huzur, barış, sağlık ve bereket getirsin. Huzurumuz, mutluluğumuz, sağlığımız daim olsun. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

İdari Amir Hasan AKSOY:

Herkese merhabalar. Yeni yılın herkese sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Herkese iyi seneler.

Eğitim Hemşiresi Şebnem MARDİYEVA:

Değerli Avrasya ailem hepiniz hoşgeldiniz. Yeni yılda sıcaklığınızın ve sevginizin hiç eksilmediği, öğrenme tutkunuzun hiç sönmeyeceği bir yıl diliyorum. Kalbinizden geçen her dileği gerçekleştirecek güç sizinle olsun. Sağlık, mutluluk ve bolca sevgiyle dolu bir yıl geçirmenizi umuyorum. Mutlu yıllar. Samimiyetle kalın. Hepinizi çok seviyorum.

Servis Hemşiresi İrem AYDEMİR: Saygıdeğer yönetim kurulumuz, sevgili hocalarım, kıymetli meslektaşlarım ve değerli misafirler hepiniz hoşgeldiniz. Burada bulunan hastanemizde görev yapan herkesin birbirinin parçası olduğu bir gerçektir. Mesleğimizin verdiği vicdan, sorumluluk paha biçilemezdir. Herkesin birbirini anladığı, dost olabildiği, sevdiklerinin yokluğu hissetmediği bir yerde olmaktan mutluluk duyuyorum. Hepimiz için her yeni yıl bir umut demektir. Aile gibi hissettiğimiz, her acıyı ve mutluluğu beraber paylaştığımız iş hayatımızda yeni yılda sadece mutlulukları konuşmayı diliyorum. Başarıyla bitirdiğimiz her iş gibi yeni yılı da sadece mutlulukla bitirelim. Hepimize sağlıklı, mutlu, güzel bir yıl diliyorum. İyi senelere.

Medikal Muhasebe Şükran GÜLCAN:

Herkese merhabalar. Yaklaşık 12 yıldır Avrasya hastanesinde çalışmaktayım. 2023 yılına anlaşmalı kurum bölümünde başlayıp muhasebe bölümünde bitirmenin onurunu ve gururunu yaşamaktayım. Bana bu imkânı sunan yöneticilerime buradan teşekkür ederim. 2024 herkese öncelikle sağlık, mutluluk, huzur, bol şans ve bereket getirmesini diliyorum. İyi seneler.

Hasta Danışmanı Fatma KURT:

Merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle Avrasya ailesinde olmaktan, burada büyüyüp burada gelişmekten çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Yeni yıl hepimize sağlık, huzur, mutluluk getirsin. Dilerim hayallerimizin bir yıl olur hepimiz için. Sizleri seviyorum. Nice yıllara hep beraber.

Avrasya Hastanesi; 2024 yılının tüm dünyaya, ülkemize, çalışanlarımıza ve hastalarımıza sağlıkla, mutlulukla, başarıyla, umutla, şansla gelmesini, diliyor; herkesin yeni yılını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Barış, huzur ve bereket içerisinde bir yıl geçirelim.