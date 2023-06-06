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Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu’nu temsilen, İsmail Cengiz başkanlığındaki heyet İstanbul Ticaret Odası İTO Meclis Başkanı Dr. Erhan Erken’i makamında ziyaret etti.

Bir saat süren ziyaret esnasında; Türk Dünyası Ticaret Çalıştayı’nın düzenlenmesi, Türk Cumhuriyetleri ve Kerkük, Çobanbey, Kırım, Afganistan’daki soydaş iş insanları ve ticaret odaları ile işbirliğinin geliştirilmesi, muhtaç ailelere ve başarılı soydaş öğrencilere destek verilmesi gibi konularda istişarelerde bulunuldu.

Ziyarette hazır bulunan; Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Bşk Tarık Sülo CEVİZCİ; Türkistanlılar Kültür ve Sosyal Yrd. Der. Bşk. Ekber YASSA; Irak Türkleri Kültür ve Yrd. Der. Bşk. Yrd. Eyüp KEREM; Afganistan Türkmenleri Sosyal Yrd. Der. Bşk. Yrd. Abdureşit MELEN ve Suriye Türkleri Derneği Bşk. V. Cuma İSSA, İTO Meclis Başkanı Dr. Erken’i derneklerin çalışmaları hakkında bilgilendirdiler.

Ayrıca heyet üyeleri İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ile İTO Meclis Başkanı Erken’i başta Türk Cumhuriyetleri başkentleri olmak üzere Mezar-ı Şerif, Çobanbey ve Kerkük’e davet ettiler.