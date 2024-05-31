VATAN HABER MERKEZİ

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Gençlik Merkezi Başkanımız Çağrı Batuhan Budak ve KKTC eski Başbakanı Serdar Denktaş’ın açılış konuşmasından sonra söz alan Andras Zsolt Biro, Turan kurultayının Türk dünyası için önemini anlattı. Biro, “Macaristan en Batıdaki en büyüm Türk devletidir. Kurultayın ilk yıllarında büyük sıkıntılar yaşadık ancak bugün bütün Türk milletleri, toplulukları ve boylarından 200 binin üzerinde soydaşın katıldığı dev bir toya dönüştü. Etkinliklerimiz dünyanın ilgisini çekiyor. Türk sporlarının en önemli dalları canlandırılıyor. Bundan sonra da Turan Kurultayımızı başta Türk coğrafyaları olmak üzere bütün dünyaya tanıtmak ve yeni iş birlikleri yapmak istiyoruz” dedi.

Programa Avrasya Bir Vakfı Başkan Vekili Faruk Sezgin, vakıf sekreterimiz Perihan Durmaz, mütevelli ve yönetim kurulu üyelerimiz, Gençlik Merkezi Yönetimi ve üyeleri ile Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri büyük ilgi gösterdi.

Program mini bir konser veren Bünyamin Aksungur ayakta alkışlandı.

Programdan sonra Avrasya Bir Vakfı’nda gerçekleşen çay sohbetine iştirak eden Andras Zsolt Biro ve misafirlere vakfımız çalışmaları hakkında bilgi verildi.