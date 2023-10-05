İstanbul Avcılar'da, uzun namlulu silah taşıdığı yönünde ihbarda bulunulan motosikletlide, boncuk atar tüfek olduğu tespit edildi.

Tahtakale Mahallesi İstanbul yolunda, öğle saatlerinde seyir halinde olan 59 ADP 609 plakalı motosikletteki iki kişiden birinin sırtında uzun namlulu silah taşıdığı ihbarı üzerine, polis ekipleri harekete geçti.

Ekipler, A.O. ve F.T. adlı kişileri, bindikleri motosikletle birlikte kısa sürede yakaladı.

Yapılan incelemede, motosikletin trafikten men edildiği, sırtta taşınan uzun namlulu silahın ise boncuk atar tüfek olduğu belirlendi.

Şüpheliler hakkında idari yaptırım tutanağı tutuldu.

AA