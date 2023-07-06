İSTANBUL - Paşaeli Kent Parkı’nda düzenlenen etkinliğe vatandaşların katılımı yoğun oldu. Şenlik havasında geçen toplantıda, minikler Çocuk Karnavalı ile doyasıya eğlenirken büyükler “Başkanla Soru-Cevap” etkinliğinde başkan Turan Hançerli’ye merak ettiklerini sordu. Aile sıcaklığında geçen gecenin finalinde ise Gümüşpalalılar yazlık sinemanın keyfini çıkardı.

Çocuk Karnavalı

Paşaeli Kent Parkı’nın muhteşem doğasında düzenlenen “Güzel İnsanlar Buluşması” Avcılar Belediyesi eğitmenlerinin düzenlediği “Çocuk Karnavalı” ile başladı. Şenlik havasında geçen etkinlikte minikler, çocuk oyunlarından Survivor’a, eğitici eğitimlerden dans etkinliklerine kadar bir çok aktiviteyle doyasıya eğlendi. Güzel oyunların tadını çıkaran çocuklara; mısır, gazoz, pamuk şeker, çocuk kitapları, boyama kitapları ve balon ikramları yapıldı.

Başkanla Soru-Cevap

Buluşmanın Başkanla Soru-Cevap bölümünde kürsüye çıkan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte vatandaşların sorularına cevap verdi. Ayrıca alanda kurulan Halk Masası standı vatandaşlardan gelen taleplere yardımcı olurken, Avcılar Belediyesi İstihdam Merkezi standı da iş arayışı olan vatandaşların uğrak noktası oldu.

Yazlık Sinema Keyfi

Aile sıcaklığında geçen etkinlikte, minikler Çocuk Karnavalı ile eğlenirken büyükler de sohbet etti. Gecenin finalinde ise Gümüşpala Mahallesi sakinleri Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ile birlikte yazlık sinemanın keyfini çıkardı.

Başkan Hançerliye Yoğun İlgi

Gece boyunca 7 ‘den 70 e tüm vatandaşların ilgi odağında ise Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli vardı. Vatandaşlarla tek tek ilgilenen ve sorularına cevap veren başkan Hançerli; “Güzel insanlarla Gümüşpala Mahallemizde muhteşem bir akşam geçirdik. Miniklerimiz Çocuk Karnavalı ile eğlenirken biz de komşularımızla sohbet ettik. Gecenin sonunda ise göl manzarasında ailecek yazlık sinemanın keyfini çıkardık. Yarın 18:00’da Denizköşkler İlkokulu bahçesine Denizköşklerli komşularılarımı bekliyorum.”dedi.

HABER: MERVE ELÇİ