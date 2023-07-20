Ankara

ATO'dan yapılan yazılı açıklamada, çiçekçilik sektörünün, son yıllarda 100'e yakın ülkeye ihracat yaparak yüz güldürdüğü ifade edildi. Sektörün, mesleğin gelişimi açısından önemli bir aşama daha katettiği vurgulanan açıklamada, Oda ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) arasında Ağustos 2021'de protokol imzalandığı belirtildi.

Söz konusu protokol uyarınca, çiçekçiliği belgeli meslek haline getirmek için ATO 23 No'lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesinin hazırladığı standardın, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edildiği ve 9 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlandığı aktarılan açıklamada, böylelikle çiçekçiliğin "4. seviye meslek" olarak belgelendiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baran, Odanın girişimiyle "Çiçekçi Ulusal Meslek Standardı"nın yayımlanmasıyla, çiçekçiliğin yeni nesillere kayıtlı ve belgeli olarak aktarılacağını bildirdi.

Baran, "Çiçekçilikte standartların belirlenerek mesleğin belgeli hale gelmesi, sektörün geleceği açısından kıymetli. İhracatla ülkemize döviz kazandıran çiçekçilik sektörüne, mesleğin de belgeli olması yakışırdı. Bu gelişmeye katkı koyan Oda olmaktan gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Meslek hafızası korunmuş olacak"

Mesleklerin standarda kavuşmasının sektörlerin gelişmesinden güvenilirliğinin artmasına, istihdama katkısından nitelikli iş gücünün gelişmesine kadar çok sayıda faydası olduğunu vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"ATO'nun girişimleriyle, çiçekçilik ve aktarlığın belgeli meslekler haline gelmesiyle Türkiye'de bir ilke daha imza attık. Çiçekçilik mesleği artık yalnızca sözlü kültürle değil, yazılı belgelerle gelecek nesillere taşınacak. Geleneksel yöntemlerle aktarılan bilgiler, bilim temelli modern metotlarla icra edilerek kayda geçirilecek. Kültür mirasımız olan bu alanlarda meslek hafızası korunmuş olacak."

Baran, çiçekçilik sektöründe yaklaşık 120 bin kişinin istihdam edildiğine, bu kapsamda kadın ve engelli istihdamının yüksek olduğuna dikkati çekerek, "Yapısı gereği insanların moral ve motivasyonunu yükselten çiçekçilik sektörü, toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdamını sağlayarak, toplumsal huzurun devamına da önemli katkı veriyor. Sözlü kültürle aktarılan bu kıymetli mesleğin belgelenmesinin ardından meslek olarak tercih edilebilirliği yükselecek. Bu durumun, yaklaşık 100 ülkeye 150 milyon dolar ihracat gerçekleştiren sektörün gelişimine de olumlu yansıyacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

AA