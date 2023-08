ERZURUM AA- Evli ve 3 çocuk annesi Saltuklu, öğretmenlikten emekli olduktan sonra coğrafi işaret belgesi alarak tescillenen ve geçmişte yöredeki kadınların örtünmek için kullandığı "ehram" kumaşını üretmek için 12 yıl önce Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) katkılarıyla atölye açtı.

Ehram kumaşını çeşitli işlemlerden geçirerek günün modasına uyarlayıp cüzdan, kravat, ceket, anahtarlık ve masa örtüsü tasarlayan Saltuklu, üretimini hızlandırabilmek için KOSGEB'in "Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Desteği" programına başvurdu.

Saltuklu, başvurusu olumlu sonuçlandıktan sonra 9 ay önce makine ve çalışan desteği kapsamında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) yaklaşık 150 bin lira hibe desteği alarak seri üretime geçti.

10 kadını da istihdam etti

Mesleğinin şehirdeki sayılı temsilcileri arasında yer alan ve 10 kadını istihdam eden Saltuklu, çalışanlarıyla her gün metrelerce ehram dokuyup, siparişlerini hazırlıyor.

Yurt dışında fuarlara katılan ve Almanya, Japonya, Azerbaycan ile Endonezya başta olmak üzere çok sayıda ülkeye ürünlerini satmaya başlayan Saltuklu, daha çok kişi istihdam edip üretimini artırmayı hedefliyor.

Girişimci Hülya Saltuklu, KOSGEB'den aldığı destekler sayesinde hızlı üretim yaptığını ve işlerinde artış yaşandığını söyledi.

"Ürünlerimiz Japonya'dan çanta tasarımcısını Erzurum'a getirttirdi"

Ehramı değişik tasarımlarla yurt içi ve yurt dışı fuarlarında insanlarına sevdirmeye çalıştığını ifade eden Saltuklu, "Katıldığımız fuarlarda ve sosyal medyada görülen ürünlerimiz Japonya'dan bir çanta tasarımcısının Erzurum'a kadar getirttirdi. Bizden aldığı ehramlarla kendine özel kreasyonlarda çanta tasarımı yaptı." dedi.

Yabancıların ehrama olan ilgisinin doğal yollarla dokunmasından dolayı olduğuna işaret eden Saltuklu, genellikle geleneksel yaşam tarzı olan insanların bu kumaşı tercih ettiğini dile getirdi.

"Ürünlerimizi dünyanın her tarafına göndermeye çalışıyoruz"

Ürünlerinin yurt dışında beğeni topladığını anlatan Saltuklu, şöyle konuştu:

"Endonezya'da bir televizyon kanalı kadın girişimci olmamdan, kadınlara verilen destekten dolayı programlarında bizi konuk etti. Yaklaşık 40 dakikalık programda Endonezya basınına tanıtıldık. 6 ay öncesinde Almanya'da yaşayan bir Türk kızımız, Türk kültürünü Almanya'da tanıtmak için bir müzede çalışmalar yapıyormuş. Bizden aldığı ürünleri de orada sergileyerek ilgi topladı. Ürünlerimizi dünyanın her tarafına göndermeye çalışıyoruz. Ülkemizdeki şehirlere de devamlı satıyoruz."

Saltuklu, ihracatçı olmayı hedeflediğini belirterek, "Özellikle soğuk İskandinav ülkelerine ehramı ulaştırmaya çalışıyoruz. Ehram kışın sıcak, yazın serin tutan bir özelliğe sahip. Palandöken'e kayağa gelen Rus turistlere tanıtım yaptık. Onlar için de bazı planlarımız var." ifadelerini kullandı.

Geleneksel tezgahta üretilen ehramın 1 haftada dokunduğunu ancak KOSGEB destekli aldığı makinede bu sürenin bir güne düştüğünü söyleyen Saltuklu, şunları aktardı:

"Benden eğitim alan 10 kadın şu anda Olgunlaşma Enstitüsü'nde çalışıyor. Atölyemi büyütmeyi planlıyorum. Aziziye Belediyesi, KUDAKA ve Atatürk Üniversitesi tarafından desteklendik. Şimdi de Ticaret Odası ile daha çok istihdam ve üretim için şehre katkıda bulunmayı hedefliyoruz."

Atölyede KOSGEB desteği kapsamında istihdam edilen kadınlardan evli ve 3 çocuk annesi 38 yaşındaki Gülistan Budak da çalışma ortamının kadınlardan oluştuğu için rahat ettiğini belirterek, şu görüşleri paylaştı:

"Burada çalışarak evimin ekonomisine katkıda bulunuyorum. Sosyalleşerek yeni arkadaşlıklar edindik. Burası her açıdan bizlere katkı sağlıyor. Her arkadaşın farklı bir görevi var. Ben bilgisayar üzerinden Osmanlı motiflerini ehrama işliyorum. Her geçen gün kendimi geliştiriyorum."