ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, serbest ticaret bölgelerinin yabancı yatırımcıların ülkeye çekilmesi, ihracata yönelik üretim kapasitesinin geliştirilmesi gibi faydalar sağladığını belirterek, "Bu serbest bölgelerden birinin Ankara'ya yapılmasını talep ediyoruz." dedi.



ATO'nun 29. Dönem 11. Olağan Meclis Toplantısı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla, Oda Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.



Baran, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de 19 serbest ticaret bölgesinin faaliyette olduğunu ve Bakan Bolat'ın bu bölgelere 5 bölge daha ekleneceğini duyurduğunu hatırlattı.

Serbest ticaret bölgelerinin yabancı yatırımcıların ülkeye çekilmesi, ihracata yönelik üretim kapasitesinin geliştirmesi gibi faydalar sağladığını belirten Baran, "Bu serbest bölgelerden birinin Ankara'ya yapılmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.



Ankara'nın raylı ulaşım sistemleri ve yolların kesişme noktasında olması nedeniyle Türkiye'nin ortasında bağlantı noktası niteliği taşıdığına dikkati çeken Baran, "Gelişen üretim kapasitesi, organize sanayi bölgeleri ve teknokentleriyle üretim hacmi kadar katma değeri, yani niteliğini de artıran bir şehir." diye konuştu.



Türkiye'nin, coğrafi konum avantajı, dinamik ve esnek üretim yapısıyla küresel ekonominin üreticisi ve tedarikçisi olma yönünde güçlü aday olarak ön planda yer aldığını dile getiren Baran, bunu sağlayabilmek için reel sektörün sorunlarının çözülmesi gerektiğini söyledi.



KOBİ'lerimizin yeşil dönüşüme geçiş sürecinde desteğe ihtiyaçları var



Avrupa Birliği'nin (AB), Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması'nın deneme sürecini başlatacağı tarihin 1 Ekim olduğunu hatırlatan Baran, karbon emisyonunu azaltacak adımların atılmasının zorunluluğuna işaret etti. Baran, "Karbon emisyonunu azaltamazsak ve karbon ayak izi hesaplamalarını doğru şekilde yapamazsak rekabetçiliğimizi kaybetme riski altındayız." dedi.



AB'nin dijital dönüşümle yürüttüğü yeşil dönüşüm sürecinin dünyanın geleceği açısından önemli olduğunu belirten Baran, şunları ifade etti:

"Ülkemizde büyük işletmeler yeşil dönüşüme adaptasyonu başarıyla sürdürüyor ve bilinçli bir şekilde hazırlıklarını yapıyor. Ancak küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ) bu dönüşümü sağlamak için hem bilgiye hem de finansmana ihtiyaç duyuyor. Üretimimizin büyük bölümünü üstlenen KOBİ'lerimizin, yeşil dönüşüme, karbon emisyonunu azaltmaya geçiş sürecinde gerçekten desteğe ihtiyaçları var."



Üyelerimizin e-ticarete ve e-ihracata adapte olabilmesi için bir seferberlik başlattık



Dünya genelinde 2007'den bu yana internet üzerinden yapılan alışverişlere ilişkin istatistiklere değinen Baran, şunları kaydetti:

"Bizim şirketlerimizin de bu pazarda yerini alması ve payını artırması gerekiyor. ATO olarak üyelerimizin e-ticarete ve e-ihracata adapte olabilmesi için bir seferberlik başlattık ve hiç e-ticaret yapmamış üyelerimize her türlü desteği ve eğitimi vererek e-ticaret ve e-ihracat yapabilir hale getirdik."

Baran, bu çalışmaların tüm işletmeleri kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması için destek istedi.