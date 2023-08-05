Kocaeli

Kahraman, 1983 yılında başladığı mesleği gereği yurt içinde ve yurt dışında gittiği birçok yerde edindiği kitap ve belgeleri arşivlemeye başladı.

Zamanla topladığı kaynakların sayının çoğalması üzerine bunları sergileyecek alan arayışına giren Kahraman, Gebze ilçesinde oturduğu binanın alt katında bulunan atıl durumdaki dükkanı kütüphaneye çevirmeye karar verdi.

Kahraman, 2010 yılında ailesinin de desteğiyle 100 metrekarelik dükkanı bakım ve onarım çalışmalarının ardından kütüphaneye dönüştürdü.

Nutuk ve İmam Buhari'nin "Buhari-i Şerif" eserinin tıpkıbasımı gibi eserleri de edinen Kahraman, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce "Özel Araştırma Kütüphanesi" olarak tescillenen kütüphanesindeki yaklaşık 20 bin kaynağı araştırmacıların ve öğrencilerin istifadesine sunuyor.

"Kütüphanenin kültürümüz adına önemli bir kazanım olduğunu düşünüyorum"

İsmail Kahraman, meslek hayatı boyunca gittiği yerlerden topladığı kitap ve belgelerle 20 bin kaynağa ulaştığını söyledi.

Kahraman, kütüphane açma fikrinin vefat eden halasına ait olduğunu belirterek, "Bana bir kitap hediye etmişti, kütüphane kurmamı da arzuluyordu. 40 yılda 80'e yakın ülkeye gittik. Türkiye'nin tamamına yakınını gezdik. Gittiğimiz her yerden kitap ve belgeler topladık. Kütüphanede hemen hemen her il ile tarihimizle ve ülkelerle ilgili birçok kitap var." diye konuştu.

Kütüphaneyi araştırma yapmak isteyenlerin ve öğrencilerin hizmetine açtıklarını dile getiren Kahraman, araştırma yapmak isteyenlerin gelip buradaki bilgi ve belgelerden yararlandığını belirtti.

Kahraman, "Burada dünyanın birçok ülkesinde çekilmiş belgesel, fotoğraf ve görüntü arşivi de var. Kütüphanenin ülkemiz ve kültürümüz adına çok önemli bir kazanım olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bilgi ve belgelerin arşivlenmesinin önemine işaret eden Kahraman, bu farkındalıkla edindiği bütün kaynakları gelecek kuşaklara aktarmak istediğini kaydetti.

Hiçbir ticari amacının olmadığını vurgulayan Kahraman, "Sadece kitap bağışı kabul ediyoruz. Hiçbir ticari amaç olmadan burayı gelecek kuşaklara aktarma noktasında elimizden geleni yapıyoruz. En büyük arzum; kütüphaneyi daha geniş kitlelere duyurmak." dedi.

AA