Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, 2017 yılında "Sıfır Atık Projesi" başlatılmıştı.

Bu kapsamda birçok sektör projeye katılarak sıfır atık ağını genişletti. Atık lastik sektörü de 2006 yılında çıkarılan "Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği" kapsamında LASDER öncülüğünde geri dönüşüm çalışmaları yaparken, "Sıfır Atık Projesi" bu çalışmaları daha da genişletme imkanı verdi.

LASDER Kurumsal İlişkiler ve Pazarlama Müdürü Erdoğan Şahin, İstanbul'daki tek atık lastik geri dönüşüm merkezi olan Gazisan tesisinde, soruları yanıtladı.

Derneğin, ömrünü tamamlamış lastiklerin kontrol yönetmeliği çerçevesinde kurulduğunu anımsatan Şahin, bu kapsamda LASDER üyeleri Brisa, Continental, Goodyear, Michelin, Prometeon, Pirelli, Hankook ve Anlaş markalarının yönetmelik gereği piyasaya sürdüğü lastikleri toplayarak geri dönüşüme kazandırdıklarını söyledi.

"Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğüyle bu çalışmalar daha büyük boyutlara ulaştı"

Erdoğan Şahin, Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliğinin 2006 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlandığını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun amacı ömrünü tamamlamış lastiklerin çevreye verdiği zararı önlemekti. Ama daha sonra Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğüyle bu çalışmalar çok daha büyük boyutlara ulaştı. Şu bir gerçek ki atık çok değerli artık. Bundan sonra her türlü ürünün atığı değerleniyor. Tabii burada Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğü bize çok şevk verdi ve daha geniş alanlara yayıldı bu iş."

"Kuruluşumuzdan bu yana 2 milyon ton atık lastiği geri dönüşüme kazandırdık"

Şahin, araç altından söküldükten sonra bir daha araca takılamayacak lastiklerin "ömrünü tamamlamış lastik (ÖTL)" olarak nitelendirildiğini belirterek, "İkinci el lastikler, kaplamalık lastikler bizim konumuzun dışında olan şeyler. Araç altına takılamayacak lastikleri 81 il ve ilçelerinde bizim yetkili kıldığımız taşıyıcılar vasıtasıyla toplayıp geri kazanıma veriyoruz." diye konuştu.

LASDER olarak geçen yıl 222 bin ton atık lastik toplayarak geri kazanıma verdiklerini dile getiren Şahin, kurulduklarından bu yana 2 milyon ton atık lastiği geri dönüşüme kazandırdıklarını bildirdi.

"Çeşitli metotlarla geri dönüştürülüyor"

Erdoğan Şahin, ömrünü tamamlamış lastiklerin "granülasyon", "piroliz" ve "rejenere kauçuk işlemi" gibi çeşitli metotlarla geri kazandırıldığını ifade ederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Ömrünü tamamlamış lastiklerden elde edilen granüller, suni çim futbol sahasında zemin malzemesi, yürüyüş yolları, koşu pistleri ve rekreasyon alanlarında yer karosu olarak kullanılıyor. Pirolitik yağ ise jeneratörlerde yakılarak elektrik elde edilmesinde kullanılmaktadır. Rejenere kauçuk da otomotiv yan sanayinde ve izolasyon malzemesi olarak kullanılmaktadır. Geri kazandırılamayan ÖTL'ler ise yüksek kalorifik değeri ve fosil yakıtlara göre daha az karbon ihtiva etmesi nedeniyle çimento fabrikalarında ek yakıt olarak kullanılmaktadır. Bu artan lastiklerden çıkan teller demir çelik sektöründe ham madde olarak kullanılabiliyor ki lastiğin içindeki çelik çok kalitelidir."

"Çevreye olduğu gibi ekonomiye de katkı sağlıyor"

Erdoğan Şahin, atık lastik geri dönüşümünün çevreye olduğu gibi ekonomiye de katkı sağladığına dikkati çekti.

Şahin, "Sadece LASDER üyelerinin yükümlü olduğu kota miktarı açısından malzeme olarak geri kazandırılan ürünlerin ekonomiye katkısı yaklaşık 1,5 milyar liradır. Ama sadece ürün olarak bakmayın. Bir de bu işin lojistik tarafı var. Lojistik sektöründe de en az 250 milyon lira kadar bir para girişi sağlıyoruz. Aynı zamanda direkt ve dolaylı yollardan istihdam da yaratıyoruz." şeklinde konuştu.

"Atık lastikler yeni lastik üretiminde de kullanılabiliyor"

LASDER Kurumsal İlişkiler ve Pazarlama Müdürü Şahin, atık lastiklerin yeni lastik üretiminde kullanılıp kullanılamayacağına ve Türkiye'de bu alanda ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Bu konuda dünyada çalışmalar var. Ama bugün Kocaeli'de bir firmamız da yapıyor. Lastiğin sadece sırt kauçuğundan bir toz elde ediyor. Sırt kauçuğun zaten içindeki şeyler ham maddeler, tabii kauçuk sentetik kauçuk is karası arası. Dolayısıyla sırt kauçuğu toz haline getirerek, kurutarak bir toz haline geliyor. Bu yeni lastik sektöründe yüzde 20'ye kadar kullanılabiliyor. Türkiye'de bir firma var. Dünyada da ikinci olduğunu biliyorum."