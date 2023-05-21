Mardin

Mardin'de "Rekortmen kız" olarak bilinen Altun, 6 yıl önce antrenör annesi Nedret ve milli sporcu babası Hakan Altun'u örnek alarak başladığı atıcılıkta, ilk katıldığı müsabakada Türkiye şampiyonluğu elde etti.

Şu ana kadar Türkiye'de 30'dan fazla şampiyonluğu bulunan ve bu yarışmalarda 17 kez Türkiye rekoru kıran Altun, Mersin'de 2 hafta önce düzenlenen Tüm Dallar Türkiye Şampiyonası'nda gençlerde ilk kez katıldığı yarışmalarda yat ile 3x20 kategorilerinde 2 altın madalya daha kazandı.

Altun, haziran ayında Almanya'da düzenlenecek Dünya Gençler Şampiyonası'nda madalya kazanmak için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atış Poligonu'nda antrenör annesinin gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

"Umarım yurt dışında da başarılar elde ederim"

Elif Berfin Altun, AA muhabirine, atıcılıkta geride bıraktığı 6 yılda birçok başarıya imza attığını söyledi.

Milli sporcu olarak 3 kez yurt dışına çıktığını, şimdi de Almanya'ya gitmeye hazırlandığını dile getiren Altun, şöyle konuştu:

"Poligonda büyüdüm. Babamın ve annemin antrenmanlarını izledim. Heves ettim ve bu spora başladım. Güzel başarılar elde edince, devam ettim. Dünya Kupası'nı kazanmak istiyorum. Daha sonra da önümüzdeki olimpiyatlara gitmek istiyorum. Antrenmanları düzenli yapıyorum. Beslenmeme dikkat ediyorum. Annem ve babam antrenör. Onların desteğini görüyorum. Yurt içinde başarılarım var. Umarım yurt dışında da başarılar elde ederim. Önümde daha birçok başarı var. Gençler kategorisine yeni geçtim. Umarım güzel başarılar elde eder, ülkemi gururlandırırım."

Anne Altun: "Berfin'in hedefleri büyük"

Milli sporcunun annesi Nedret Altun, kendisinin yaklaşık 20 yıldır atıcılıkla uğraştığını, müsabakalarda çeşitli dereceler elde ettiğini belirtirken, 14 senedir antrenörlük yaptığını aktardı.

Kızının poligonda büyüdüğünü, farklı branşları denese de gönlünün her zaman atıcılıktan yana olduğunu anlatan Altun, önemli başarıları da elde etmeye başladığını söyledi.

Yeteneğinin yanında sıkı idmanlarla çalışıp, bütün müsabakalarda en iyisi olmak için yarıştığını kaydeden Altun, "Berfin'in hedefleri büyük. Hedeflerimize emin adımlarla ilerlemeye çalışıyoruz. Kızım azimli. Umarım bu azmi ve dirayetini ilerideki aşamalarda da gösterir ve yurt dışında madalya ile ülkemizi onurlandırır." ifadelerini kullandı.

Birlik: "Dünyada ve olimpiyatlarda derece yapacak güçte"

Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, kentte atıcılıkta 100'e yakın sporcunun bulunduğunu, bunlardan 67'sinin faal olduğunu, 22'sinin Türkiye'de önemli dereceler elde ettiğini vurguladı.

Altun'un da önemli başarılar kazandığını belirten Birlik, "Sporcularımıza gereken bütün desteği sağlıyoruz. Bu modern salonlarda, uluslararası müsabakalarda yarışacak milli sporcular yetişiyor. Berfin örnek sporcumuz. Bu sene kendi yaş kategorisinde birçok rekor kırdı. İnşallah ülkemizi Almanya'da temsil edecek. Dünyada ve olimpiyatlarda derece yapacak güçte." değerlendirmesinde bulundu.

AA