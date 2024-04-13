Ankara

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki organizasyonda 10 metre havalı tabanca karışık takım müsabakasında Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan yarıştı.

Milli sporcular, sıralama müsabakasında attıkları 581 puanla ilk sırada yer alarak altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Madalya maçında rakipleri Ukrayna'yı 17-13 yenen Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyona 20 Nisan Cumartesi günü sona erecek.