İSTANBUL - Sabah sporu; Mevlana Mahallesi 30 Ağustos Parkı, Atatürk Mahallesi Heykel Parkı, Fetih Mahallesi Buhara Parkı, Esatpaşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Parkı, Mustafa Kemal Mahallesi Deniz Gezmiş Parkı'nda düzenleniyor.
Sabah sporunun yapıldığı parkların programı
Mevlana Mahallesi
30 Ağustos Parkı
Hafta içi her gün sabah: 08.00
Atatürk Mahallesi
Heykel Parkı
Pazartesi – Çarşamba – Cuma sabah: 09.10
Fetih Mahallesi
Buhara Parkı
Hafta içi her gün sabah: 08.00
Esatpaşa Mahallesi
Mehmet Akif Ersoy Parkı – Halı saha (Yunus Emre Camii Yanı)
Pazartesi – Çarşamba – Cuma: 09.15
Mustafa Kemal Mahallesi
Deniz Gezmiş Deprem Parkı - Hafta içi her gün: 08.30
HABER: SELÇUK BULUT