İSTANBUL - Fetih Mahallesi Buhara Parkı’nda gerçekleşecek yüzme eğitimlerinin ikinci kısmı, iki dönem şeklinde yapılacak. 1. dönem 07 -20 Ağustos 2023, 2. dönem ise 21 Ağustos - 03 Eylül 2023 tarihleri arasında düzenlenecek. Eğitimler haftada 3 gün, günde 50 dakikalık dersler halinde verilecek. Ataşehir’de ikamet eden çocukların katılabildiği yüzme eğitimlerinde, her çocuk sadece 1 dönem eğitim alabiliyor. Eğitim sürecinde öğrencilerin; bone, gözlük, havlu ve terlik temin etmesi gerekiyor. Çocuklarının yüzme eğitime katılmasını isteyen aileler, www.atasehir.bel.tr internet sayfası üzerinden online kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirler.