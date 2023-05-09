İSTANBUL - Ataşehir Belediyesi, sadeliği hayatın tüm alanlarına yaymaya ve dünyanın daha yaşanabilir olması için "Sıfır Atık" farkındalığı oluşturmayı hedefleyerek her yıl olduğu gibi bu yıl da zengin içerikli bir festival programı hazırlıyor. Festivalde doğaya emek veren sivil toplum kuruluşları, dernek, topluluklar, çevre aktivistleri ve gençler stantları ile yer alacak. 7'den 70'e her yaştan katılımcıya açık olan festivalde; atölyeler, söyleşiler, doğa çalışmaları ve konser gibi birçok etkinlik düzenlenecek. İklim krizi tüm dünyada gündem oluşturmaya devam ederken, ülkemizde meydana gelen doğal afetler, çevre politikalarının geliştirilmesi yönünde ihtiyaçların önemini ortaya çıkarıyor. Bu yıl Dünya Çevre Günü’nün odağı plastik olarak belirlendi ve #beatplasticpollution sloganı ile tüm dünyada etki yaratmayı hedefliyor.

Bu konuda farkındalığı arttırmak için adım atmayı sürdüren Ataşehir Belediyesi 14. Çevre Festivali’ni “Kentte Yeşil Geleceğimiz” temasıyla 10 - 11 Haziran tarihlerinde Ataşehir Amfili Park’ta gerçekleştirecek.

HABER: EMİR YÜCEL