Dublin yolunda 12 maç oynayan Atalanta, sahadan 7 galibiyet, 4 beraberlikle ayrılırken, tek mağlubiyetini çeyrek finalde Liverpool'a karşı 1-0'lık skorla yaşadı.

Sporting, Sturm Graz ve Rakow ile D Grubu'nda yer alan mavi-siyahlılar, 14 puanla grup lideri olarak son 16 turu biletini aldı.

Bu turda bir kez daha eşleştiği Portekiz temsilcisi Sporting'i eleyen Atalanta, çeyrek finalde karşı karşıya geldiği Liverpool'u Anfiled Road Stadı'nda 3-0 mağlup ederek sezonun sürpriz sonuçlarından birine imza attı.

Liverpool'u çeyrek finalde kupa dışına iten Gian Piero Gasperini'nin öğrencileri, yarı finalde de Fransız ekibi Olimpik Marsilya'yı eleyerek tarihinin ilk Avrupa kupası finaline adını yazdırdı.

Gasperini, Avrupa'da kupaya bu kez çok yaklaştı

2016 yılında takımın başına geçen ve oynattığı hücum futboluyla sporseverlerin beğenisini toplayan Gian Piero Gasperini, Atalanta ile 8 sezonun 6'sında Avrupa futbolunda boy gösterdi.

2019-2020 ve 2021-2022 sezonları arasında üst üste üç sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden İtalyan ekibi, ilk sezonunda çeyrek finale kadar yükselmeyi başardı.

2021-2022 sezonunda "Devler Ligi"ne veda ettikten sonra UEFA Avrupa Ligi'nde bir kez daha çeyrek final gören Gasperini yönetimindeki Atalanta, bu sezon kulüp tarihinin Avrupa kupalarındaki en başarılı sezonuna imza atarak Dublin biletini aldı.

İtalya'da iki kez sezonun teknik direktörü seçilen 66 yaşındaki deneyimli teknik adam, mavi-beyazlı takımla ilk kupasını "Çizme" dışında kazanmaya çok yakın.

Scamacca, eleme turlarında her rakibe gol attı

West Ham'da geçen yıl sakatlığı nedeniyle Avrupa Konferans Ligi finalini kaçıran Gianluca Scamacca, bu sezon Atalanta formasıyla eleme aşamasındaki tüm rakiplerine gol atarak final yolunda takımını sırtladı.

Grup aşamasında 1 gol atan 25 yaşındaki İtalyan futbolcu, son 16 turunda Sporting'e 2, çeyrek finalde Liverpool'a 2, yarı finalde de Olimpik Marsilya'ya bir gol atarak takımının bu turnuvadaki en golcü (6) ismi oldu.

Turnuvada şu ana kadar 22 gol atan İtalyan ekibinde Orlando City'ye giden Luis Muriel 4, Charles De Ketelaere, Ademola Lookman ve Matteo Ruggeri 2'şer, El Bilal Toure, Ederson, Mario Pasalic, Giovanni Bonfanti, Giorgio Scalvini ve Berat Gjimshiti ise birer golle takımlarının başarısına katkı sağladı.

Kadrosu

Atalanta'nın Avrupa kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci:

No Adı O G 1 Juan Musso 11 - 29 Marco Carnesecchi 1 - 31 Francesco Rossi 1 -

Savunma:

No Adı O G 2 Rafael Toloi 4 - 3 Emil Holm 7 - 4 Isak Hien 5 - 19 Berat Gjimshiti 11 - 20 Mitchel Bakker 5 - 22 Matteo Ruggeri 9 2 23 Sead Kolosinac 8 - 33 Hans Hateboer 6 - 42 Giorgio Scalvini 7 1 43 Giovanni Bonfanti 1 1 45 Marco Palestra 1 - 77 Davide Zappacosta 10 -

Orta saha:

No Adı O G 7 Teun Koopmeiners 11 - 8 Mario Pasalic 10 1 13 Ederson 11 1 15 Marten de Roon 11 - 25 Michel Adopo 1 -

Forvet:

No Adı O G 10 El Bilal Toure 3 1 11 Ademola Lookman 10 2 17 Charles de Ketelaere 10 2 59 Aleksei Miranchuk 10 - 90 Gianluca Scamacca 10 6

Not: O (Oynadığı maç), G (Attığı gol sayısı)