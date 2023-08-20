Mersin

Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Demirel, kentteki hava sıcaklığının herkesi etkilediğini söyledi.

Sıcak havanın oyuncuları, yedek kulübesindeki hocaları da etkilediğini dile getiren Demirel, şunları kaydetti:

"Açıkçası benim adıma istediğim sonuç olmadı. Tabii ki futbolcularıma da veya rakip oyunculara da hak vermek istiyorum. Gerçekten çünkü hava şartları buna müsaade etmedi. Neticesinde birer puan. Bana sorarsınız; ben memnun değilim. Eminim karşı taraftan memnun değildir. Dediğim gibi bunun en büyük faktörü havanın sıcak olması."

AA