Haber: Mert Osman Erman

Lin Yuwei ve Wu Yanni için yarış numaraları "64" - ki bu, 4 Haziran'da meydana gelen olaya yaygın bir göndermedir.

Olayın tartışılması Çin'de hâlâ yasaklıdır ve yetkililer düzenli olarak konuyu internetten silerler.

1989'da, Pekin'de yüzlerce demokrasi yanlısı göstericiyi askerler vurdu.

O gün kaç kişinin gerçekten öldüğü hala net değil, ancak insan hakları gruplarının tahminleri, birkaç yüz ila birkaç bin kişinin öldüğünü gösteriyor. Sporcular, Ms. Lin'in altın madalya kazandığı Asya Oyunları'ndaki 100 metre engelli yarışından sonra birbirlerine sarıldılar. Fotoğrafta, Bayan Wu'nun yanındaki Bayan Lin'in kulvar numarası 6'yı ve Bayan Wu'nun kulvar numarası 4'ü giydiği görülüyor.

Kullanıcılar, Weibo adlı Çin'in en büyük sosyal medya platformlarından birinde Bayan Lin'i tebrik etmişlerdi, ancak fotoğraf içeren gönderiler gri karelerle değiştirildi.

Ancak fotoğrafın tamamen internetten silindiği görünmüyor, bazı Çin haber makaleleri hala iki sporcu fotoğrafını gösteriyor.

Çin, şu anda Çin'in Hangzhou şehrinde devam eden Asya Oyunları'nda şimdiye kadar neredeyse 300 madalya kazandı. Etkinlik 8 Ekim'e kadar devam edecek. Tiananmen Meydanı'nda gerçekleşen olayların tartışılması Çin'de son derece hassas bir konudur - genç Çinlilerin birçoğu Tiananmen Meydanı katliamı hakkında neredeyse hiç bilgi sahibi olmadan büyümüşlerdir.

Katliamlarla ilgili gönderiler düzenli olarak hükümet tarafından kontrol edilen internetten kaldırılır.

Geçen yıl, popüler bir Çinli etkileyici olan bir kişinin, Tank Adam olarak bilinen bir sivilin alışveriş poşetleriyle tank kuyruğunun önünde durmaya çalıştığı bir simgesel görüntüyü gösterdikten sonra sona eren canlı yayını, katliamın 33. yıldönümünün arifesinde gerçekleşti.