İstanbul

Rami Kütüphanesi'ndeki toplantıda konuşan Kamu Başdenetcisi Şeref Malkoç, Asya Ombudsmanlar Birliğinin başarılı faaliyetlerinin sürdürülmesine çok önem verdiklerini, tüm toplantılarına katılarak birliğe katkı sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Malkoç, yoksulluk, kuraklık, göç, terör, çevre ve iklim değişikliği gibi insanlığı olumsuz etkileyen, insan haklarına zarar veren önemli sorunların yaşandığını belirtti.

Ülkelerin tek başına bu sorunlarla mücadele etmesinin imkansız olduğunu dile getiren Malkoç, "Bu sorunlarla ülkeler, sabırla, dayanışma ve işbirliği halinde mücadele ederlerse başarı sağlanır. Uluslararası alanda verilecek bu mücadelenin ortak zemini hukuktur, adalettir ve insan haklarıdır." diye konuştu.

"İsrail soykırım yapmış, savaş suçu işlemiştir"

Savaşların insanlığa büyük felaketler yaşattığını vurgulayan Malkoç, şöyle devam etti:

"Bu anlamda Türkiye çok zor bir coğrafyadadır. Kuzeyimizde denizden iki komşumuz, Rusya ve Ukrayna, 2 yıldan beri savaş halindedir. Güneyde iki komşumuz, Irak'ta ve Suriye'de 15 yıldan fazladır iç savaş yaşanmaktadır. Doğu komşumuz İran'a, Batılı ülkeler 40 yıldan beri ambargo uygulamaktadır. Yine komşumuz Filistin'de, İsrail 9 aydan beri çok sorumsuzca ve acımasızca katliam yapmaktadır. Gazze üzerine İsrail 75 bin ton bomba atmıştır. Yasak silahlar kullanan İsrail'in Gazze'de kullandığı bombalar, ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki'ye attığı bombanın üç katı tesirindedir. Çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 40 bin kişi katledilmiştir. İsrail soykırım yapmış, savaş suçu işlemiştir. Malesef bütün bunlar, dünyanın gözü önünde meydana gelmiştir."

Türkiye ombudsmanlığı olarak Türkiye'deki 2,5 milyon Suriyeli göçmen, Ukrayna savaşından kaçıp Macaristan'a sığınan göçmenler ve Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan ile ilgili de raporlar hazırladıklarını anlatan Malkoç, katılımcılara bu raporları gösterdi.

Martta Ukrayna'ya giderek esir Rus askerleri ziyaret ettiklerini, şimdi de Rusya'nın elindeki esir Ukraynalı askerlere ziyarette bulunmak istediklerini belirten Malkoç, şunları kaydetti:

"Gazze ile ilgili soykırım suçu, insan hakları ve savaş suçlarıyla ilgili rapor hazırladık. Bu raporu, Lahey Adalet Divanına ve Uluslararası Ceza Mahkemesine gönderdik. Dünya hepimizin yaşadığı ortak coğrafyadır, bu acılar hepimizin yüreğini sızlatıyor. Dünyada hakları ihlal edilen insanların acılarını paylaşmak, onlara bir nebze olsun katkıda bulunmak istedik. İnsanlık için esas olan huzurdur, barıştır, refahtır. Savaşların ve haksızlıkların geçici olduğuna inanıyoruz."

Malkoç'un konuşmasının ardından toplantı basına kapalı sürdü. Toplantıda, başta Gazze'deki katliam olmak üzere dünyada yaşanan insan hakları ihlallerinin ele alınacağı, gelecek dönemde yapılacak çalışmaların planlanacağı belirtildi.

Öte yandan, toplantının ardından katılımcı ombudsmanların, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni gezip, İstanbul Valisi Davut Gül'ü ziyaret edeceği öğrenildi.