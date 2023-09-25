İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında bir faiz artışına daha gidebileceğine ilişkin endişelerin artmasıyla karışık bir seyir izlerken, Çin hükümetinin ekonomiyi desteklemek için yeni adımlar atıp atmayacağına dair gelişmeler yatırımcıların odağına yerleşti.

Japonya tarafında ise bu hafta açıklanacak olan Tokyo bölgesine ilişkin enflasyon verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, enflasyon verilerinin ülke çapındaki tüketici eğilimleri için öncü gösterge niteliği taşıdığını kaydetti.

Öte yandan, cuma günü Japonya Merkez Bankası (BoJ), politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de sabit bıraktı, getiri eğrisi hedef aralığını da artı/eksi yüzde 0,5 düzeyinde korudu. Banka, artan fiyatlar, yurt içi ve küresel büyüme görünümüne ilişkin yüksek belirsizlikleri dikkate alarak ultra gevşek para politikasında bir değişikliğe gitmediğini duyurdu.

Söz konusu kararı oy birliğiyle alan BoJ, "tereddüt etmeden ek genişleme önlemleri alma" taahhüdünü devam ettirerek ileriye yönelik yönlendirmesinde de herhangi bir değişiklik yapmadı.