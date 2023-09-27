İSTANBUL (AA) - Çin Merkez Bankası (PBoC), bugün yaptığı açıklamada, ekonomik toparlanmayı desteklemek için politika ayarlamalarını hızlandıracağını ve para politikasını "kesin ve güçlü" bir şekilde uygulayacağını belirterek, likiditeyi makul ölçüde bol tutacağını ve istikrarlı kredi genişlemesini sürdüreceğini duyurdu.



Ayrıca, borç krizindeki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande'nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hui Ka Yan'ın polis gözetimine alındığına ilişkin haber akışı da yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.



Analistler, ülkede bugün açıklanan sanayi karlarının ağustosta yıllık bazda yüzde 17,2 arttığını anımsatarak, bu durumun Çin ekonomisinde toparlanmaya işaret eden sinyallerden biri olduğunu söyledi.



Öte yandan, dolar/yen paritesi 149,15 seviyesi ile 25 Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyesini test etti.



Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,09 artışla 2.465 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 3.111 puan oldu.



Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0,18 primle günü 32.371 puandan tamamladı.



Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 azalarak 65.879 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,6 yükselişle 17.575 puanda bulunuyor.