İSTANBUL (AA) - ABD pay piyasalarındaki düşük risk iştahı Asya pay piyasalarına taşınırken, borç krizindeki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande'nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hui Ka Yan'ın polis gözetimine alındığına ilişkin haber akışı da yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.

Bir süredir gündemi meşgul eden Çin'in gayrimenkul sektörüne dair olumsuz gelişmeler devam ederken, söz konusu haber akışının ardından bugün Evergrande'nin Hong Kong'da işlem gören hisselerinin işleme kapatıldığı bildirildi.

Öte yandan, Güney Kore'de tatil dolayısıyla piyasalar işleme kapalı olacak.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 3.112 puan olurken, Japonya'da Nikkei 225 yüzde 1,54 değer kaybıyla günü 31.872 puandan tamamladı.

Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 düşüşle 149,4 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 azalarak 65.864 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 1,1 düşüşle 17.327 puanda bulunuyor.