Ünlülerin tercih ettiği kuaför Şükrü Dudu, tv100'de izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. "Şükrü Dudu ile Berber Muhabbeti" adlı programda, iş dünyasından, spor dünyasından ve sanat camiasından birçok ünlü berber koltuğuna konuk olacak.

Programda, Şükrü Dudu, izleyicilerin merak ettiği soruları sormak ve ilginç cevaplar aramak için ekran karşısına geçecek. İlk bölümünün konuğu, DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş'in samimi ve ilgi çekici sohbeti olacak.

tv100'ün "Şükrü Dudu ile Berber Muhabbeti" programı, 24 Eylül 2023 Pazar günü yayınlanacak.

Bu heyecan verici tanıtımı kaçırmayın!