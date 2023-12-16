Haber: Damla Oya Erman

Dünya'nın ısınmasıyla birlikte buzullardan ve buz levhalarından kopan ve okyanusa düşen buzdağları, ISS'den bakıldığında parlak mavi deniz suyu üzerinde küçük beyaz noktalar halinde görülebiliyor. Mogensen, X (eski adıyla Twitter) platformunda paylaştığı gönderisinde, "Eğer bu görev öncesi bana uzaydan çıplak gözle buzdağlarını görebileceğinizi sorsaydınız, 'Kesinlikle mümkün değil' derdim. Ancak bunu yapabiliyormuşuz!" ifadelerini kullandı.

Mogensen'in paylaştığı fotoğraflar, Güney Atlantik'teki üç belirgin büyük buzdağını ve bu buzdağlarının okyanus boyunca seyahat ederken kırılmış olabilecek birçok parçayı gösteriyor. Uzay istasyonundan elde edilen bu görüntüler, buzdağlarının su altındaki kısımlarını ve okyanus dalgalarının, buzdağlarının yüzeyde yüzen kısımlarının etrafında kırılmasını gösteriyor.

Mogensen, gönderisinde "Buzdağları etrafta dolaşırken, bu durum iklim değişikliğini düşündürüyor. Buzulların hızla erimesi ve deniz seviyelerinin yükselmesi gibi. Maldivler gibi yerler, büyük olasılıkla 70 yıl sonra var olmayacak ve yükselen okyanus tarafından sular altında kalacak." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Bu tür gözlemler, bilim insanlarına Dünya'daki buzdağlarının izlenmesinde ve değişen iklim koşullarının etkilerinin anlaşılmasında yardımcı oluyor. Mogensen'in bu etkileyici fotoğrafları, uzay istasyonunun eşsiz perspektifinden elde edilen ve iklim değişikliğiyle ilgili önemli veriler sağlayan gözlemler arasında yer alıyor.