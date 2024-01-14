Haber: Damla Oya Erman

Astrobotic'in Peregrine ay iniş aracı, önemli bir kilometre taşına ulaşarak Ay mesafesine çıktı, ancak iniş konusunda hala belirsizlik devam ediyor.

8 Ocak'ta United Launch Alliance'ın Vulcan Centaur roketinin ilk fırlatışıyla yola çıkan Peregrine, tarihi bir başarıya imza atmayı hedefliyordu. Ancak roketin üst kademesinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra ciddi bir yakıt sızıntısı yaşayarak iniş planlarını sekteye uğrattı. Ancak iniş aracı hala çalışır durumda ve şu anda Ay'ın civarına kadar ulaşmış durumda.

Astrobotic'in Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, "Peregrine, Dünya'dan yaklaşık 238,000 mil (383,000 kilometre) uzaklıkta operasyonel durumda, bu da Ay mesafesine ulaştığımız anlamına geliyor!" Ancak Pittsburgh merkezli şirket, Ay'ın şu anda Peregrine'den uzak bir bölgede olduğunu vurguladı.

"Ay'a inişimiz, başlangıçta fırlatılmadan 15 gün sonra olacaktı," diyor Astrobotic'in Cuma günkü güncellemesi. "Ancak şu anki yakıt tahminlerimize göre, bu 15 günlük süre öncesinde yakıtımızın tükeneceğini öngörüyoruz - ancak mühendislerimiz Peregrine'in ömrünü uzatma konusunda hala iyimserler."

Bu iyimserlik, Peregrine'in yaşadığı sızıntının yavaşlaması ve kontrolcülerin aracın mümkün olduğunca uzun süre çalışmasını sağlamak için çaba göstermeleri nedeniyle oluşuyor. Peregrine, NASA dahil çeşitli müşteriler için toplam 20 yük taşıyor. Bu yükler arasında NASA'nın Commercial Lunar Payloads Services (CLPS) programı aracılığıyla gemiye koyduğu beş bilimsel enstrüman da bulunuyor.

Astrobotic'in sağladığı bir önceki güncellemeye göre, güç gerektiren 10 yükün tamamı güç alıyor ve bazı enstrümanlar derin uzayda kullanışlı veriler topluyor. Ancak bu enstrümanlar, muhtemelen Ay yüzeyine asla ulaşamayacaklar.

Astrobotic, Peregrine'ın durumu hakkında düzenli olarak güncelleme sağlıyor ve Cuma günkü güncelleme, iniş aracının 8 Ocak'taki sorununu yaşadığı günden bu yana yayınladığı 15. güncelleme oldu. Peregrine'in durumu hakkında daha detaylı bir değerlendirme için Astrobotic ve NASA, 18 Ocak'ta bir telefon konferansı düzenleyecekler.

Peregrine, CLPS ile ilişkilendirilmiş görevlerin ilkiydi ve bir sonraki fırlatma, Intuitive Machines tarafından inşa edilen Nova-C iniş aracını taşıyan bir SpaceX Falcon 9 roketiyle gerçekleşecek.