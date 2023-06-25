ANKARA AA- Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenlerin yoğunluk oluşturduğu AŞTİ'de, otobüs firmaları ek seferler düzenleyerek talebi karşılamaya çalışıyor.

Ankara'dan Kayseri'ye seyahat eden Zübeyde Direnç, biletini daha önce internetten aldığını belirterek Kayseri'de ikamet ettiğini ve bayramı orada geçireceğini söyledi.

Tatilini Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde geçireceğini belirten Özlem Cantürk, yoğunluk nedeniyle otobüs biletini ek seferleri takip ederek ancak bugün satın alabildiğini belirtti.

Bu arada Samsun-Ankara, Konya-Ankara ve İstanbul-Ankara kara yolunda araç yoğunluğuna rağmen trafiğin normal seyrinde ilerlediği görüldü.