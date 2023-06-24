Ankara

Başkent Ulaşım ve Doğalgaz Hizmetleri AŞ (BUGSAŞ) Genel Müdürü Vecihi Halil İyigün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AŞTİ'de bayram tatili ile başlayan yoğunluğun ilerleyen günlerde artacağını söyledi.

Terminalde yolcuların güvenli bir şekilde seyahat etmesi için gerekli önlemleri aldıklarını belirten İyigün, "AŞTİ'de 7/24 güvenliğimiz mevcuttur. Buradaki özel güvenlik teşkilatında görevli arkadaşlarımızın sayılarını artırdık. Ayrıca 1000 kameramız var. AŞTİ'nin tamamını 1000 kamera ile gözetleme imkanına da sahibiz. Şimdiye kadar herhangi bir hadise ile karşılaşmadık." diye konuştu.

"Vatandaşların güvenliği açısından her türlü tedbiri aldık"

Otobüs firmalarının yoğunluğa göre ek sefer planlamasını yaptığına dikkati çeken İyigün, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca günlük 250 ek sefer düzenleneceğini bildirdi.

AŞTİ'nin batıdan doğuya, doğudan batıya gidecek otobüslerin geçiş noktası olduğunu dile getiren İyigün, şunları kaydetti:

"Mutlaka otobüsler girerek ya yolcu bırakıyor ya da yolcu alarak devam ediyor. Bu otobüs miktarları günlük ortalama 3 bin 500 civarındadır. Bu sayı bayramda artacak. Genel olarak otobüs seferlerinin 15 bin civarında olacağını ve 1 milyon 300 bin insanın da 9 günlük bayram tatili süresince AŞTİ'den geçeceğini değerlendiriyoruz. Vatandaşların güvenliği açısından her türlü tedbiri aldık. 9 gün boyunca vatandaşlarımızı başkentimizde karşılayıp uğurlayacağız."

Fahiş fiyatlı bilet satışlarına denetim

Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleri, AŞTİ'de, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla oluşabilecek fahiş fiyatlı bilet satışlarına geçit vermemek için denetimlerde bulunuyor.

Otobüslerde yetki belgesi, yolcu sayısı ve bilet fiyatlarına yönelik kontrollerde bulunan ekipler, biletsiz yolcu için 3 bin 584 lira, fahiş fiyatlı bilet satışına 3 bin 584 lira, yetki belgesiz taşımacılık yapan araç ve firmalara 7 bin 200 lira, zamanında kalkmayan otobüslere de 3 bin 584 lira para cezası uygulanacak.

AA