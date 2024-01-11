Haber: Damla Oya Erman

Oyunun ana karakteri Eivor, suikastçı bıçağını pelerini altına gizlemeyi reddederek bu farkı açıkça belirtiyor. Eivor, düşmanlarının geleceği bilmelerini istiyor. Bu durum, Ubisoft'un serinin başlangıcından beri güvendiği sıkıcı, hassas, gizlilik temelli görev döngüsünden sapma sebeplerinden biridir. Vikinglerin incelikleriyle bilinmeyen bu oyunda Valhalla'nın Viking oyunu olması mantıklıdır. Valhalla'da Eivor, saklanmayan bıçağıyla birlikte bir balta veya ağır kılıç da kullanabilmektedir.

Bu en yeni Assassin’s Creed oyunu değil; o da Assassin’s Creed Mirage. Ancak Valhalla, kendiniz denemeye değer bir oyun. İki oyun, Mirage'da baş karakter olan Basim Ibn Ishaq'ı paylaşsa da, birbirinden daha farklı olamazlar. Assassin’s Creed Valhalla şu anda Microsoft’un Game Pass abonelik hizmetinde bulunuyor; bu da oyunu almamak veya tekrar ziyaret etmemek için iyi bir zaman. Ancak kendinizi, tamamen keşfetmek için 100 saatten fazla sürebilecek geniş bir Viking dünyasına soktuğunuzun farkında olun.

Oyunda Viking yağmacısı Eivor Varinsdottir'i kontrol edeceksiniz; Valhalla'da Eivor, İngiliz kıyılarına çarpmış ve yerleşimlerini genişletmeye çalışan bir Viking klanının lideridir. Ancak Eivor, sömürgeleşme sırasında Hidden Ones (Assassin Brotherhood) ile ortak bir düşman arayışına dahil olur. Bu hikaye, ana hikaye görevleri ve Eivor'u yakın bölgelere (ve bazen daha uzaklara!) götüren yan görevler aracılığıyla oynanır; bu görevlerde ya yerel yerleşimleri fethetmeye ya da onlarla ittifak kurmaya çalışacaksınız. Her görevin ardından Eivor genellikle genişleyen yerleşimine döner; aynı zamanda eğlenceli bir yerdir, balık tutma, dövüşme ve flört etme fırsatları sunar.

Assassin’s Creed Valhalla'nın boyutu, Mirage'dan çok daha farklı olamaz, çünkü bu daha küçük, daha odaklı bir oyundur. Oyunların dövüş sistemleri için aynı şeyi söyleyebilirsiniz; Mirage, seriyi köklerine geri götürürken, Valhalla gizli tarz dövüşün ötesine geçer. Assassin’s Creed Valhalla, oyundaki kapsamın boyutuna uygun büyük, yayılan savaşlara sahiptir; bu savaşlar en iyi şekilde Eivor'un köyleri ve kaleleri yağmaladığında görülebilir. Eivor'un uzun gemisi bir limana fark edilmeden kaydığında sürpriz bir saldırıya geçmeden önce gizli saldırıların ipuçları vardır. Ancak bu noktada gizli saldırılar ortadan kaybolur, oklar uçar, kılıçlar çarpışır ve binalar yanar. Bu, önceki oyunlardaki yapılandırılmış gizli görevlerin tam tersidir, tam anlamıyla bir kaostur.

Assassin’s Creed Valhalla, Assassin’s Creed oyunlarını sevmeyenler için ve Ubisoft'un geliştirdiği en iyi Assassin’s Creed oyunlarından biri olarak öne çıkıyor; sadece dövüşün ötesine geçerek Assassin’s Creed Odyssey ve Origins'te etkileyici olan rol yapma unsurlarını iyileştiriyor. Valhalla'nın hikayesi, Eivor'un bölgeden bölgeye geçmesine rağmen seyreltilmiş değildir ve daha büyük hikaye içinde yer alan birçok küçük

destan bulunmaktadır. Ancak tüm bunların merkezinde, Kuzey mitolojisi ve dinleri hakkında bir hikaye vardır - eski tanrılar ve yeni tanrılar. Origins ve Odyssey'deki gibi, mitoloji Assassin’s Creed'in gerçek dünya zihin atlama teknolojisiyle bütünleşmiş, gerçek ve kurgu karışık bir düğümde anlatılan fantastik bir hikayeyi anlatıyor.

Eivor'un hikayesine bağlı olan gerçek dünya hikayesine gelince, bazen Assassin’s Creed Valhalla sapıtıyor. Bu, franshizin her zaman karmaşık ve tuhaf olan bir kısmı olmuştur ve Valhalla ile durum aynı. Bununla birlikte, oyunun çoğunluğu için kolayca görmezden gelinir ve Norveç'in tam, karmaşık açık dünyasını bozmaz. Artık Game Pass'te olduğuna göre, kendiniz göz atın.