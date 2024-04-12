Ankara

Ardıç, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara'nın 13 organize sanayi bölgesi, 150 AR-GE, 36 tasarım merkezi, 13 teknoloji geliştirme bölgesi, nitelikli insan kaynağı ve girişimcilik potansiyeliyle Türkiye'nin birçok iline göre daha avantajı konumda olduğuna dikkati çekti.

"Başkentimizin sahip olduğu bu potansiyeli yüksek katma değere dönüştürmek amacıyla Türkiye'nin en büyük teknoloji üssünü kurmak için yola koyulduk." ifadesini kullanan Ardıç, Türkiye'nin 11 bin 200 dolar olan çalışan başına ihracatının teknoloji geliştirme bölgelerinde 15 bin 300 dolara çıktığını, Güney Kore'nin ise çalışan başına ihracatının 28 bin 600 dolar olduğunu bildirdi.

Söz konusu verilerin teknoloji geliştirme bölgelerinin sanayiyle iç içe olmasının önemini ortaya koyduğuna işaret eden Ardıç, şu değerlendirmede bulundu:

"ASO Ankara Teknoloji Üssü, sanayi ile üniversite işbirliğinin güçleneceği, start-up'ların sanayi işletmeleriyle daha yakın ilişki içinde olacağı bir ekosistem yaratacak. Piyasa odaklı, ihracat potansiyeli yüksek girişimlere yer verilecek. Ankara Teknoloji Üssü, sanayi ile teknoloji tabanlı girişimciliği bir araya getirecek. AR-GE, inovasyon süreçleri direkt olarak üretime yönelik yapılacak. Organize sanayi bölgeleri (OSB) ile en üst noktada işbirliği sağlanacak ve ürünlerin ticarileşme süreci hızlanacak. Böylece çalışan başına teknoloji ihracatımızın 15 bin dolar seviyelerinden 30 bin dolarlara ulaşması için zemin oluşturulacak."

"Binlerce mühendis ve bilim insanının istihdamına imkan yaratacak"

Ankara'nın ekonomik açıdan cazibesini her geçen gün artırdığını bildiren Ardıç, doğal afet riskinin de düşük olması nedeniyle kentin yoğun şekilde göç aldığına dikkati çekti.

Ardıç, son 10 yılda Ankara'nın nüfusunun yaklaşık 1 milyon kişi arttığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bunun yaklaşık 500 bini göçle gerçekleşti ve yapılan araştırmalara göre Ankara'ya göç edenlerin yüzde 35'ini üniversite mezunları oluşturuyor. Nitelikli insan kaynağımız katlanarak büyüyor. ASO Ankara Teknoloji Üssü'nün oluşturacağı ekosistem, binlerce mühendis ve bilim insanının istihdamına da imkan yaratacak."

OSB ve üniversitelere yakın olacak

Teknoloji üssü, başkentte OSB ve üniversitelerin yoğun olduğu Eskişehir Yolu üzerindeki 1 milyon 200 bin metrekarelik alanda kurulacak.

Üs, Temelli Sanayi Havzası olarak da bilinen ASO 2. OSB, Anadolu OSB ve Başkent OSB'ye yakın konumda olacak.

Söz konusu üs ile ilgili çalışmalar ASO Teknopark AŞ, bünyesinde yürütülüyor. Şirketin ortakları arasında ASO 1. OSB, ASO 2. OSB, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi de bulunuyor.

Fizibilite çalışmalarında sona gelinen ASO Ankara Teknoloji Üssü'nün 3-5 yıl sürecek yatırım döneminin ardından faaliyete geçmesi planlanıyor.